Експерт зробив обнадійливий прогноз щодо курсу долара найближчим часом

Економічний експерт Олег Пензін прогнозує стабілізацію курсу долара найближчим часом. Свою думку з цього приводу він озвучив 24 каналу .

Експерт переконаний, що долар по 49 гривень – це "ажіотажно-панічні цифри".

"Я думаю, що цифри спустяться на рівень 37 гривень, десь 37 з хвостиком. Тобто буде певний спад від офіційного курсу, він буде трохи вище, немає питань, але точно не буде 40 або 39. Це забагато. Я думаю, 37... плюс/мінус", - зазначив Пензін

Також експерт пояснив, що коли НБУ встановлював плаваючий курс, тоді він підтримував його валютними резервами. Зараз же встановлено офіційний курс, що означає – ніяких активних дій з його підтримки НБУ здійснювати вже не буде.