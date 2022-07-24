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2022-07-24
Експерт зробив обнадійливий прогноз щодо курсу долара найближчим часом
Долар по 49 гривень – це "ажіотажно-панічні цифри".
© unsplash/ibrahimboran
Економічний експерт Олег Пензін прогнозує стабілізацію курсу долара найближчим часом. Свою думку з цього приводу він озвучив
Експерт переконаний, що долар по 49 гривень – це "ажіотажно-панічні цифри".
"Я думаю, що цифри спустяться на рівень 37 гривень, десь 37 з хвостиком. Тобто буде певний спад від офіційного курсу, він буде трохи вище, немає питань, але точно не буде 40 або 39. Це забагато. Я думаю, 37... плюс/мінус", - зазначив Пензін
Також експерт пояснив, що коли НБУ встановлював плаваючий курс, тоді він підтримував його валютними резервами. Зараз же встановлено офіційний курс, що означає – ніяких активних дій з його підтримки НБУ здійснювати вже не буде.
Лія Ільченко, ZN.ua