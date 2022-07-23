Маємо в наявності зерна на $10 млрд — Зеленський

Президент прокоментував підписану угода щодо розблокування експорту зерна, інформує ZN.ua.

Маємо в наявності зерна на $10 млрд — Зеленський
© Стоп-кадр відео

Угода про експорт зерна по Чорному морю є демонстрацією України вистояти у війні проти Російської Федерації. Про це заявив президент Зеленський під час традиційного вечірнього звернення.

За його словами, завдяки цій угоді близько 20 млн тонн минулорічного врожаю зернових підуть на експорт.

«Урожай цього року — а його вже збирають — також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, всього аграрного сектору та державного бюджету. Це робочі місця. У нас зараз вже в наявності зерна приблизно на 10 млрд доларів», — повідомив Зеленський.

Він додав, що наразі з'явився шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія.

«Є шанс не допустити глобальної катастрофи — голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема, в країнах, які нам допомагають. І це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні», — додав Зеленський.

Президент не виключив , що з боку Росії можливі провокації та спроби «дискредитувати українські та міжнародні зусилля».

«Але ми довіряємо ООН. Тепер це відповідальність їх і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей», – заявив він.

Як повідомлялось, світові політики єдині у переконані, що Росію слід змусити виконати підписані домовленості.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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