Маємо в наявності зерна на $10 млрд — Зеленський
Президент прокоментував підписану угода щодо розблокування експорту зерна, інформує
Угода про експорт зерна по Чорному морю є демонстрацією України вистояти у війні проти Російської Федерації. Про це
За його словами, завдяки цій угоді близько 20 млн тонн минулорічного врожаю зернових підуть на експорт.
«Урожай цього року — а його вже збирають — також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, всього аграрного сектору та державного бюджету. Це робочі місця. У нас зараз вже в наявності зерна приблизно на 10 млрд доларів», — повідомив Зеленський.
Він додав, що наразі з'явився шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія.
«Є шанс не допустити глобальної катастрофи — голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема, в країнах, які нам допомагають. І це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні», — додав Зеленський.
Президент не виключив , що з боку Росії можливі провокації та спроби «дискредитувати українські та міжнародні зусилля».
«Але ми довіряємо ООН. Тепер це відповідальність їх і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей», – заявив він.
Як повідомлялось, світові політики єдині у переконані, що Росію слід змусити виконати підписані домовленості.