Українці стали менше скаржитися на високі ціни на пальне

Українці стали меньше скаржитися, що АЗС продають паливо за завищеною ціною. Це спостерігається у Житомирській області, повідомили представники Держпродспоживслужби у цьому регіоні.

Українці стали менше скаржитися на високі ціни на пальне

Керівник сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби в Житомирській області Людмила Козловська наголосила, що хоча вартість бензину, дизельного палива та автогазу знизилася, перевірки АЗС триватимуть. Це необхідно, щоб оператори роздрібного паливного ринку не підвищували ціни.

Нагадаємо, у травні 2022 року в Україні скасували державне регулювання цін на бензин та дизельне паливо, щоб наповнити ринок паливом. Натомість великі оператори роздрібного паливного ринку пообіцяли, що вони не продаватимуть бензин дорожче, ніж 52 грн за літр, а ДП – не дорожче, ніж 58 грн за літр.

Українці стали менше скаржитися на високі ціни на пальне

Справді, у червні ситуація з паливом покращала, Україна почала виходити з паливної кризи. Станом на 18 липня середня вартість бензину А-95 на українських АЗС становила 50,50 грн/літр, дизельного палива – 55,64 грн/літр, а автогазу станом на 20 липня – 30,96 гривень за один літр.

Тим часом, раніше ми розповіли, скільки українських АЗС завищують ціни на бензин та дизельне палльне.


Максимов Віталій, Тудей





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