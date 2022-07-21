Нацбанк виводить з обігу популярні монети: навіщо і до якої дати треба встигнути їх обміняти

Нацбанк виводить з обігу популярні монети: навіщо і до якої дати треба встигнути їх обміняти

Національний банк продовжує на один рік термін обміну розмінних монет.

Як повідомляє Politeka.net, мова йде про монети номіналами 1, 2 та 5 копійок.

Таким чином громадяни зможуть їх обміняти до 30 вересня 2023 року включно без обмежень та безкоштовно на монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам.

«Таке рішення Національного банку пов’язане з продовженням дії воєнного стану в Україні», - пояснили в НБУ.

Зробити це можна в підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків - АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ".

монеты,

Також в НБУ наголосили, що після закінчення терміну обміну монет номіналами 1, 2 та 5 копійок їх можна буде лише колекціонувати.

«Нагадуємо, що з 1 жовтня 2019 року в Україні монети 1, 2 та 5 копійок не використовуються для готівкових розрахунків. Це пов’язано з планом НБУ щодо оптимізації номінального ряду банкнот і монет для забезпечення зручніших і простіших розрахунків», - додали в Нацбанку.

Додамо, що раніше в НБУ наголошували, що головна мета виведення з обігу монет - спростити готівкові розрахунки та підвищити їхню зручність для користувачів.

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Крім того, це дозволяє економити мільйони гривень.

«Вартість виготовлення монет номіналом 1, 2 та 5 копійок значно перевищує їхню номінальну вартість. Держава зможе економити понад 90 млн гривень на рік завдяки зменшенню витрат Національного банку на їх виготовлення та обробку", – повідомляли раніше в Нацбанку, додаючи, що від виведення дрібних монет з обороту виграють банки та бізнес, яким не доведеться витрачатися на інкасацію таких платіжних коштів.

Нагадаємо, що останнім часом Нацбанк ввів у обіг нові пам'ятні монети.

Так, з 14 липня була введена в обіг монета присвячена Військово-Морським Силам ЗС України.


Катерина Петренко, politeka.net





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