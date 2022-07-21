Пенсія в 50 років: хто із українців отримає виплати раніше за інших

Деякі категорії українців мають право на достроковий вихід на пенсію. Вони можуть вийти на заслужений відпочинок уже у 50 років. Пільгові пенсії за віком призначаються тим, хто працює на шкідливих виробництвах.

Перелік професій, за якими українці можуть вийти на пенсію достроково, визначено двома списками. До першого належать шахтарські та гірничі спеціальності. Йдеться про людей, які працюють із радіацією, під землею, а також на шкідливих поліграфічних, транспортних, медичних та інших підприємствах.

Якщо українець працює у таких місцях повний робочий день, він за наявності стажу виходить на пенсію у 50-річному віці. Для жінок – це 20 років (мінімум 7,5 роки роботи на шкідливому виробництві), а для чоловіків – 25 років (не менше 10 років на шкідливому виробництві).

До професій другого списку належать зайнятість на поверхні шахт, деякі гірничі роботи, робота в металургії, робота з рудою, виробництво металовиробів, вибухівки, вогнетривів, різних металів, видобутку газу, нафти та інші спеціальності.

Претендувати на пільгову пенсію за віком у таких випадках можна з 55 років, якщо є 25 років стажу для жінок (мінімум 10 років роботи на шкідливому виробництві) та 30 років стажу для чоловіків (не менше 12,5 років стажу на шкідливому виробництві).

Після підвищення пенсійного віку частина жінок, які були зайняті на вищевказаних спеціальностях, може піти на пенсію раніше. Це пов'язано з тим, що до 2015 року вони могли отримувати виплати з 45-річного віку за першим списком, а з 50-річного – за другим.

У працівників за професіями з першого списку передбачено бонус за важку працю, тому їх пенсії вищі.

Щоб отримувати пільгову пенсію, на виробництві має проводитись атестація робочих місць. Українці мають подавати до Пенсійного фонду трудову книжку, а також довідку про пільговий характер роботи.

Нагадаємо, у липні в Україні пройшла індексація пенсій. Однак багато пенсіонерів поскаржилися, що їхні виплати збільшились на копійки. У ПФУ пояснили ситуацію.