Рух на захід, укорінення: в Альфа Банку представили аналіз розрахунків українців за кордоном

Війна змусила багатьох українців, переважно жінок та дітей, вимушено виїхати за межі України. Проте вони мають економічний зв’язок із Батьківщиною через карти українських банків.

Альфа-Банк як один із найбільших банків України продовжує досліджувати статистику витрат українців за кордоном. Із аналізом за підсумками травня можна ознайомитися за посиланням, інформує Апостроф.

За останній місяць відбулися зміни у тенденціях користування українцями банківськими картками поза Україною, які можуть свідчити про зміни в обставинах життя вимушених мігрантів за кордоном.

Найбільша кількість українців досі перебуває у Польщі та Німеччині. У червні спостерігалася міграція на захід: грошовий обсяг операцій з українськими картками у Польщі, Чехії, Румунії скоротився, а у Німеччині та Італії – зріс.

Попри те, що дані міжнародних організацій фіксували збільшення кількості вимушених переселенців України за кордоном, у червні сумарні обсяги витрат за українськими картами скоротилися вперше від початку масової міграції у лютому. Ймовірно, це пов’язано із частковим переносом споживання на місцеві джерела доходів (оплата праці, соціальні виплати), які нараховуються на платіжні карти країн перебування або надходять у готівкові формі.

Якщо у травні частка закордонних розрахунків із платіжними картками сягнула максимуму в 28%, то у червні показник скоротився до 26%. Тенденція свідчить про те, що українські мігранти "пускають фінансове коріння" у країнах перебування, і можуть перетворитися із тимчасових на постійних.

Середній чек витрат українців різниться за європейськими країнами. Останнім часом спостерігається зростання цього показника в більшості країн. Скоріше за все, це пов’язаноз тим, що перехід на місцеві засоби платежу через працевлаштування та отримання допомоги відбувається передусім серед біженців із невеликими заощадженнями, які мали схильність до обмежених витрат. Дається взнаки й інфляція: частка видатків на пальне у розрахунках українськими картками через закордонні термінали збільшилася з 6% у березні-квітні до 9% у червні.


Іван Троянов, Апостроф





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