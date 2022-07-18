ЄС погодив ще 500 млн євро на закупівлю зброї Україні

У ЄС досягли домовленості про п'ятий транш військової допомоги Україні, інформує ZN.ua.

У понеділок міністри закордонних справ Європейського союзу домовилися про виділення ще 500 мільйонів євро (504 мільйони доларів) із коштів ЄС на постачання зброї Україні, в результаті чого допомога блоку в галузі безпеки збільшилася до 2,5 мільярда євро після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

«Сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС досягнуто політичної домовленості про п'ятий транш військової допомоги Україні», — йдеться у заяві міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Ці гроші мають допомогти ЄС продовжувати спільні закупівлі обладнання та матеріалів для українських збройних сил, у тому числі смертоносної зброї, яка, за словами блоку, має використовуватись у оборонних цілях.

Правила ЄС зазвичай забороняють блоку використовувати свій семирічний бюджет для фінансування військових операцій, але так званий Європейський фонд миру, ліміт якого складає 5 мільярдів євро, є позабюджетним і може використовуватись для надання військової допомоги.

ЄС затвердив перший транш допомоги відразу після початку російського вторгнення, що, за словами офіційних осіб ЄС, стало переломним моментом для блоку, який довгий час побоювався військового втручання за межами своїх кордонів.

Проте з урахуванням того, що лише через п'ять місяців половину семирічної пільги вже надано Україні, неясно, як ЄС зможе зберегти своє фінансування закупівель та постачання зброї та іншого обладнання, якщо вторгнення Росії продовжиться.

Високопоставлений дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив на прес-конференції, що ймовірно, війна триватиме. Він прагнув показати Україні, що ЄС не здається, додавши, що він очікує, що посли ЄС схвалять нову заборону ЄС на імпорт російського золота пізніше цього тижня.

«Я впевнений (президент Росії Владімір) Путін розраховує на втому від демократії... Він вважає, що демократія слабка. Європейське суспільство не може дозволити собі втому», - сказав Боррель.

Безпрецедентний масштаб західних санкцій щодо Росії включає нафтове ембарго, заборону операцій з російським центральним банком та заморожування його активів, а також припинення нових інвестицій у Росію.

Нагадаємо, 1 липня Європейська комісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на суму 1 млрд євро. Це перша частина виключного пакету макрофінансової допомоги у розмірі до 9 млрд. євро, оголошеного Комісією 18 травня 2022 року та схваленого Європейською радою в рамках саміту 23-24 червня 2022 року.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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