Ціни на квартири у новобудовах: названі регіони з найдешевшим житлом

В Україні відновлюється ринок житла. Щоправда, попит на житло ще не повернувся до довоєнного рівня, проте ціни на квартири в новобудовах вже не лише наздогнали, а й перевершили довоєнні.

Українцям назвали регіони з найнижчими цінами на квартири у новобудовах

По регіонах вартість житла на первинному ринку може відрізнятись удвічі, а то й утричі. Щоправда, ціни на квартири залежать не тільки від регіону, але також від віддаленості від центру міста, доступності інфраструктури, оздоблення житла, поверху, планування, близькості до зон рекреації та інших факторів.

Тому розкид за цінами на квартири з первинного ринку дуже великий: від 25 840 гривень за квадратний метр у квартирах із чистовою обробкою до 53 120 гривень за "квадрат" у приміщенні, побудованому за авторським проектом. Водночас, середня по Україні вартість квадратного метра у новобудовах сьогодні становить 25 460 гривень, що на 2 тисячі гривень дорожче, ніж було ще в січні 2022 року.

На сьогодні регіони з найвищими цінами на квартири у новобудовах виглядають так:

  • Дніпропетровська область – 33640 гривень за квадратний метр;
  • Львівська область – 33590 гривень за квадратний метр.
  • Київська область – 30460 гривень за квадратний метр.
Українцям назвали регіони з найнижчими цінами на квартири у новобудовах

Звичайно, у самій столиці вартість житла набагато вища. Однак, за рахунок недорогих квартир у прилеглих містах середній ціновий показник вивів Київську область лише на третє місце.

При цьому у рейтингу найнижчих цін на квартири у новобудовах лідирує Івано-Франківська область. А взагалі перша трійка рейтингу виглядає так:

  • Івано-Франківська область – 17830 гривень за квадратний метр;
  • Хмельницька область – 18830 гривень за квадратний метр;
  • Сумська область – 19600 гривень за квадратний метр.

Нагадаємо, у Києві та інших містах поступово відновлюється й ринок оренди житла. Зараз він іще млявий, проте до осені фахівці обіцяють значне пожвавлення ринку орендованої нерухомості та зростання цін на ньому.


Марченко Любов, Тудей





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