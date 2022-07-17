В Польщі відкриються відділення Нової пошти: коли можна буде скористатися послугами української компанії

Українська компанія Нова Пошта планує створити власні філії у європейських країнах для роботи на їхньому внутрішньому ринку. На першому етапі йтиметься про країни-сусіди України. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявила директорка Нової Пошти з управління репутацією Олена Плахова.

"Ми компанія, яка завжди йде за клієнтом. Ми бачимо, що 5 млн людей виїхали за кордон. Тож справді, ми плануємо виходити на європейський ринок", — зазначила вона.

Плахова уточнила, що першою в черзі стоїть Польща, там Нова Пошта планує розпочати роботу до кінця цього року. Загалом на першому етапі йдеться про сусідні країни.

"Насамперед ми будемо виходити в ті країни, що межують з Україною: Польща, Словаччина, Румунія. Це буде перший етап, а далі ми дивитимемось, як воно там просувається, і вже плануватимемо другий етап та інші країни", — розповіла топменеджерка Нової Пошти.

Нова Пошта – одна із найбільших мереж доставлення в Україні. Власники компанії – В'ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк. До групи компаній Нова Пошта також входять Нова Пошта Молдова, Nova Pay та Нова Пошта Глобал.

Нагадаємо, з травня Нова пошта змінила тарифи на поштові відправлення. Здебільшого тарифи були збільшені від 5 грн. і більше.