В Польщі відкриються відділення Нової пошти: коли можна буде скористатися послугами української компанії

У планах також Словаччина и Румунія.

В Польщі відкриються відділення Нової пошти: коли можна буде скористатися послугами української компанії
© vgorode.ua/

Українська компанія Нова Пошта планує створити власні філії у європейських країнах для роботи на їхньому внутрішньому ринку. На першому етапі йтиметься про країни-сусіди України. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявила директорка Нової Пошти з управління репутацією Олена Плахова.

"Ми компанія, яка завжди йде за клієнтом. Ми бачимо, що 5 млн людей виїхали за кордон. Тож справді, ми плануємо виходити на європейський ринок", — зазначила вона.

Плахова уточнила, що першою в черзі стоїть Польща, там Нова Пошта планує розпочати роботу до кінця цього року. Загалом на першому етапі йдеться про сусідні країни.

"Насамперед ми будемо виходити в ті країни, що межують з Україною: Польща, Словаччина, Румунія. Це буде перший етап, а далі ми дивитимемось, як воно там просувається, і вже плануватимемо другий етап та інші країни", — розповіла топменеджерка Нової Пошти.

Нова Пошта – одна із найбільших мереж доставлення в Україні. Власники компанії – В'ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк. До групи компаній Нова Пошта також входять Нова Пошта Молдова, Nova Pay та Нова Пошта Глобал.

Нагадаємо, з травня Нова пошта змінила тарифи на поштові відправлення. Здебільшого тарифи були збільшені від 5 грн. і більше.

По матерiалам: ЛІГАБізнесінформ /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Нова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄСНова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄС
Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житлаЦіни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла
Ціна на цукор в Україні знижуватиметьсяЦіна на цукор в Україні знижуватиметься
ЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС ЛитвиЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС Литви
Житло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує державаЖитло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує держава
Блок рекламы


Похожие новости
Нова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄСНова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄС
ЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС ЛитвиЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС Литви
В Україні виріс прожитковий мінімум: що можна купити на 2508 грнВ Україні виріс прожитковий мінімум: що можна купити на 2508 грн
Зарплати в Польщі для українських біженців: кому платять більше 40 000 грн без знання мовиЗарплати в Польщі для українських біженців: кому платять більше 40 000 грн без знання мови
У Дніпрі значно скорочують податки: для кого призначено і коли зміни набудуть чинностіУ Дніпрі значно скорочують податки: для кого призначено і коли зміни набудуть чинності
Ощадбанк виплатить 410 млн грн пільг на комуналку: коли українці отримають грошіОщадбанк виплатить 410 млн грн пільг на комуналку: коли українці отримають гроші
Ціни на квартири на околицях Києва вже знижуватися не будутьЦіни на квартири на околицях Києва вже знижуватися не будуть
Усього буде 5 тисяч штук: НБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету під час війни, фотоУсього буде 5 тисяч штук: НБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету під час війни, фото
Українців у Польщі забезпечать недорогим житлом: про що треба знати біженцямУкраїнців у Польщі забезпечать недорогим житлом: про що треба знати біженцям
Гетманцев рассказал, как будет происходить списание кредитов на разрушенное жильеГетманцев рассказал, как будет происходить списание кредитов на разрушенное жилье
Последние новости
Подгружаем последние новости