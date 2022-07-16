Китай майже відкрито перейшов на бік Росії: продаж РФ товарів воєнного призначення з початку агресії зріс у рази

Постачання мікросхем з Китаю до РФ зросли більш ніж удвічі. А обсяги експорту алюмінію, важливого у виробництві зброї та аерокосмічної промисловості – у 400 разів, інформує ZN.ua.

Китай продає Росії товари, які потрібні для продовження війни проти України. Про це пише The Wall Street Journal.

У 2022 році постачання мікросхем з Китаю до РФ зросли більш ніж удвічі. А обсяги експорту до РФ оксиду алюмінію, важливого у виробництві зброї та аерокосмічної промисловості – у 400 разів.

Як наголошує видання, експорт до Росії мікрочіпів та інших електронних компонентів і сировини, деякі з яких мають військове застосування, збільшився саме після вторгнення Москви в Україну, ускладнивши зусилля США та західних союзників щодо ізоляції економіки країни-агресора.


Лія Ільченко, ZN.ua





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