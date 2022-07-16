Китай майже відкрито перейшов на бік Росії: продаж РФ товарів воєнного призначення з початку агресії зріс у рази

Китай продає Росії товари, які потрібні для продовження війни проти України. Про це пише The Wall Street Journal.

У 2022 році постачання мікросхем з Китаю до РФ зросли більш ніж удвічі. А обсяги експорту до РФ оксиду алюмінію, важливого у виробництві зброї та аерокосмічної промисловості – у 400 разів.