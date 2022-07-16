Українці віком від 65 років отримають надбавки до пенсії: у кого і на скільки зростуть виплати
У липні середній розмір пенсії в Україні зріс на 67 грн – до 4437,45 грн. При цьому офіційний рівень інфляції склав 17,4%, а отже, пенсіонери не відчують на собі збільшення доходів. Деякі можуть розраховувати на надбавки. На сьогоднішній день Пенсійний фонд доплачує тим, кому за 70, проте з 2023 року надбавки за віком почнуть отримувати і 65-річні пенсіонери.
Нагадаємо, що з 2020 року в Україні було введено доплату до пенсій у розмірі 500 гривень для пенсіонерів віком від 80 років. З жовтня 2021 року до цієї програми приєдналися пенсіонери віком від 75 до 80 років, їм доплачують по 400 гривень. Вже з жовтня 2022 року додаткові 400 грн почнуть отримувати пенсіонери від 70 років, а з 2023 року передбачені надбавки для осіб віком від 65 років, для людей з інвалідністю та тих, хто втратив годувальника.
За словами Міністра соцполітики Марини Лазебної, середні пенсії українців за рік зросли на 17%, або на 660 грн. Військові пенсії, у свою чергу, збільшилися на 53%, майже до 8900 грн. При цьому 43% українців отримують пенсії від 2001 до 3000 грн, у 20% громадян розмір пенсії становить від 3001 до 4000 грн, ще у 20% - від 5001 до 10000 грн, 11% пенсіонерів щомісяця отримують від 4001 грн. Тільки у 6,5% українських пенсіонерів розмір пенсії сягає понад 10 000 грн.
Раніше повідомлялося, хто із пенсіонерів не підпаде під наступну індексацію пенсій у березні 2023 року.