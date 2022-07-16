Українці віком від 65 років отримають надбавки до пенсії: у кого і на скільки зростуть виплати

У липні середній розмір пенсії в Україні зріс на 67 грн – до 4437,45 грн. При цьому офіційний рівень інфляції склав 17,4%, а отже, пенсіонери не відчують на собі збільшення доходів. Деякі можуть розраховувати на надбавки. На сьогоднішній день Пенсійний фонд доплачує тим, кому за 70, проте з 2023 року надбавки за віком почнуть отримувати і 65-річні пенсіонери.

Українці віком від 65 років отримають надбавки до пенсії: у кого і на скільки зростуть виплати

Нагадаємо, що з 2020 року в Україні було введено доплату до пенсій у розмірі 500 гривень для пенсіонерів віком від 80 років. З жовтня 2021 року до цієї програми приєдналися пенсіонери віком від 75 до 80 років, їм доплачують по 400 гривень. Вже з жовтня 2022 року додаткові 400 грн почнуть отримувати пенсіонери від 70 років, а з 2023 року передбачені надбавки для осіб віком від 65 років, для людей з інвалідністю та тих, хто втратив годувальника.

За словами Міністра соцполітики Марини Лазебної, середні пенсії українців за рік зросли на 17%, або на 660 грн. Військові пенсії, у свою чергу, збільшилися на 53%, майже до 8900 грн. При цьому 43% українців отримують пенсії від 2001 до 3000 грн, у 20% громадян розмір пенсії становить від 3001 до 4000 грн, ще у 20% - від 5001 до 10000 грн, 11% пенсіонерів щомісяця отримують від 4001 грн. Тільки у 6,5% українських пенсіонерів розмір пенсії сягає понад 10 000 грн.

Українці віком від 65 років отримають надбавки до пенсії: у кого і на скільки зростуть виплати
Результатами липневої індексації багато пенсіонерів залишилися незадоволеними. Доплату у розмірі менше ніж 100 грн вони назвали "копійками". У Пенсійному фонді звітували, що розміри підвищення виплат кожному пенсіонеру нараховувалися індивідуально відповідно до того, яка складова пенсійної виплати перераховувалася (доплата за понаднормовий стаж, мінімальний розмір пенсії за віком, надбавка, підвищення або мінімальна пенсійна виплата). Внаслідок цього збільшилися розміри максимальної та мінімальної пенсійних виплат, а також складові пенсійних виплат, залежні від прожиткового мінімуму.

Раніше повідомлялося, хто із пенсіонерів не підпаде під наступну індексацію пенсій у березні 2023 року.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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