Наймасштабніше падіння в історії: росія скоротила видобуток газу до мінімальних обсягів

У Росії з 1 січня по 15 липня видобуток газу скоротився на 10,4% (до 249,7 млрд. кубометрів).

Про скорочення видобутку на своїй сторінці у Telegram повідомила прес-служба "Газпрому".

Місячне падіння у червні обрушилося вже на 30%. Фактично, це наймасштабніше скорочення видобутку в історії "Газпрому" (державний монополіст у сферах видобутку та експорту блакитного палива).

"З 1 січня по 15 липня 2022 року "Газпром", за попередніми даними, видобував 249,7 млрд. куб. м газу. Це на 10,4% (на 29,1 млрд. куб. м) менше, ніж минулого року" , – йдеться у прес-релізі.

При цьому видання The Moscow Time привело докладнішу статистику, яка збігається з офіційними цифрами. За їхніми даними, у квітні "Газпром" скоротив видобуток на 10% (до 40,4 млрд. кубометрів на місяць), у травні – на 14% (до 36 млрд. кубометрів на місяць), у червні – вже на 30% (до 27%). млрд кубометрів).

У червні "Газпром" продав до країн далекого зарубіжжя лише 7,9 млрд кубометрів — на 49% менше, ніж того ж місяця 2021 року. До середини липня спад прискорився до 60% (3 млрд. кубів за першу половину місяця).

У перерахунку на річний обсяг – 72 млрд кубометрів – експорт російського газу впав до рівнів першої половини 1980-х. Власний видобуток "Газпрому" може виявитися мінімальним в історії, якщо компанія залишить його на поточному рівні до кінця року - 374 млрд кубометрів.