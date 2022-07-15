Роботу в Німеччині шукають понад чверть мільйона українських біженців

Німеччина виділяє ще €2,4 млрд на їх утримання.

Німеччина до кінця 2022 року додатково виділить €2,4 млрд для покриття фінансових витрат на утримання українських біженців, які прибули в країну. Про це повідомив сказав міністр праці Хубертус Хайль в інтерв'ю медіагрупі RND.

«Необхідну на утримання біженців суму порахувати складно, адже ми не знаємо, скільки біженців ще приїдуть та як довго триватиме війна», — додав міністр.

Наразі, за словами Хайля притулку в Німеччині попросили близько 800 тис українців, 30% з них — діти віком до 14 років. Близько 360 тисяч біженців зареєструвалися у німецькій системі соціального забезпечення, 260 тисяч із них шукають роботу. Міністр додав, що німецький уряд докладатиме зусиль, аби працевлаштувати українських біженців.

Як повідомлялось, за даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 9 мільйонів людей виїхали з України.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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