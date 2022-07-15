Житло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує держава

Українці, чиє житло було зруйноване внаслідок військових дій, чекають на компенсацію від держави. Вони подали заявки на отримання нового тимчасового житла, проте про терміни забезпечення даху над головою громадянам поки що ніхто не говорить.

Житло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує держава

Стало відомо, що держава розглядає кілька варіантів забезпечення переселенців житлом – модульні містечка, недобудови, видача сертифікатів на житло, а також іпотека на пільгових умовах.

Варіант перший – модульні містечка. Однак таке житло розглядається виключно як тимчасове. Якщо будувати модульні містечка з нуля, то собівартість їх будівництва становить приблизно ту ж суму, що й будівництво житлових комплексів, а значить це не вигідно державі. Якщо європейські країни передадуть Україні модульні містечка, громадян там розселять, але питання з постійним житлом залишиться все одно відкритим.

Недобудова або готова нерухомість - це цілком реальний варіант розселення громадян, які втратили житло. Держава моніторить ринок та бачить усі недобудови, які можна добудувати та заселити туди людей. Проте щоб люди змогли там жити, їм потрібно виділити якісь гроші на ремонт. Також потрібно домовитися про ціну викупу квартир у забудовників, які теж не заходять продавати державі квартири дешевше, ніж могли б продати їх іншим потенційним покупцям.

Житло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує держава
Ще один варіант компенсації, яка може запропонувати держава громадянам, які втратили житло, – це сертифікати на житло. Люди, які отримали такі сертифікати на руки, обмінюватимуть їх на квадратні метри, а забудовники почнуть ці сертифікати обмінювати на гроші у держави.

Запуск іпотеки чи лізингу під мінімальний відсоток – 1%, 2% чи 0% допоможе тисячам українців стати власниками нового житла. Однак цей варіант підійде лише для громадян, які мають певний рівень доходу, адже на сьогоднішній день не кожен може дозволити собі виплачувати іпотеку навіть безпроцентну.

Раніше повідомлялося, кому держава перша планує виплатити компенсацію за зруйноване житло.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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