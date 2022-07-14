У ПриватБанку різко злетіли ціни на валюту: який курс долара та євро 14 липня

ПриватБанк сьогодні оновив курс долара та євро. Валюта різко подорожчала у всіх відділеннях 14 липня.

Готівковий курс долара у ПриватБанку підвищився на 20 копійок - до 37,80 грн. Гривня подешевшала по відношенню до євро на 50 копійок – до 38 грн. Американську валюту можна продати у банку за курсом 37,20 грн, а європейську – по 37,10 грн.

ПриватБанк також представив курс долара на карткові розрахунки – 36,50 грн, а курс євро – 36,63 грн. В інших українських банках середній курс долара – 36,95-37,8 грн, а на чорному ринку – ціна американської валюти варіюється в межах 37,5-37,7 грн.

Євро у банківських обмінниках можна купити за 36,9-37,95 грн. Ощадбанк пропонує курс долара на рівні 36,9-37,85 грн, Райффайзен - 37,2-37,9 грн, Укрексімбанк - 37,25-37,75 грн.

Фінансові аналітики зазначають, що на чорному ринку котирування гривні проти долара також продовжили стрімке падіння минулого тижня. Нагадаємо, Національний банк України 24 лютого зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн.

У травні регулятор скасував обмеження встановлення курсу, за якими можна продавати готівкову валюту клієнтам. Поле початку повномасштабної війни і до 21 травня курс не мав відрізнятися від офіційного більш ніж на 10%.

Раніше повідомлялося, що Приватбанк вирішив спростити отримання консультацій своїх клієнтів. Він запустив нову послугу у мобільному додатку Приват24. Сервіс нагоді клієнтам, які не можуть додзвонитися операторам контактного центру.