У ПриватБанку різко злетіли ціни на валюту: який курс долара та євро 14 липня

ПриватБанк сьогодні оновив курс долара та євро. Валюта різко подорожчала у всіх відділеннях 14 липня.

У ПриватБанку різко злетіли ціни на валюту: який курс долара та євро 14 липня

Готівковий курс долара у ПриватБанку підвищився на 20 копійок - до 37,80 грн. Гривня подешевшала по відношенню до євро на 50 копійок – до 38 грн. Американську валюту можна продати у банку за курсом 37,20 грн, а європейську – по 37,10 грн.

ПриватБанк також представив курс долара на карткові розрахунки – 36,50 грн, а курс євро – 36,63 грн. В інших українських банках середній курс долара – 36,95-37,8 грн, а на чорному ринку – ціна американської валюти варіюється в межах 37,5-37,7 грн.

Євро у банківських обмінниках можна купити за 36,9-37,95 грн. Ощадбанк пропонує курс долара на рівні 36,9-37,85 грн, Райффайзен - 37,2-37,9 грн, Укрексімбанк - 37,25-37,75 грн.

У ПриватБанку різко злетіли ціни на валюту: який курс долара та євро 14 липня

Фінансові аналітики зазначають, що на чорному ринку котирування гривні проти долара також продовжили стрімке падіння минулого тижня. Нагадаємо, Національний банк України 24 лютого зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн.

У травні регулятор скасував обмеження встановлення курсу, за якими можна продавати готівкову валюту клієнтам. Поле початку повномасштабної війни і до 21 травня курс не мав відрізнятися від офіційного більш ніж на 10%.

Раніше повідомлялося, що Приватбанк вирішив спростити отримання консультацій своїх клієнтів. Він запустив нову послугу у мобільному додатку Приват24. Сервіс нагоді клієнтам, які не можуть додзвонитися операторам контактного центру.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житлаЦіни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла
Безробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовитьсяБезробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовиться
Примусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторівПримусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторів
Українські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країніУкраїнські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країні
Росія сьогодні призупиняє газопровід "Північний потік"Росія сьогодні призупиняє газопровід "Північний потік"
Блок рекламы


Похожие новости
В Європі зросли ціни на нерухомість: на скільки подорожчала покупка та оренда у різних країнахВ Європі зросли ціни на нерухомість: на скільки подорожчала покупка та оренда у різних країнах
Ціни на курятину зросли до рекордного рівня: скільки коштує м'ясо в українських супермаркетахЦіни на курятину зросли до рекордного рівня: скільки коштує м'ясо в українських супермаркетах
Оренда квартир в Одесі: як змінилися ціни на житло в середині липняОренда квартир в Одесі: як змінилися ціни на житло в середині липня
Нацбанк назвал сумму сокращения резервов из-за падения курса евро к долларуНацбанк назвал сумму сокращения резервов из-за падения курса евро к доллару
Українські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країніУкраїнські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країні
Малина в Україні подорожчала втричі, а лохина вдвічі: як змінилися ціни на ягоди у липніМалина в Україні подорожчала втричі, а лохина вдвічі: як змінилися ціни на ягоди у липні
ПриватБанк різко підвищив курс долара та євро: що змінилося для власників картокПриватБанк різко підвищив курс долара та євро: що змінилося для власників карток
Мережа супермаркетів Сільпо заявила про нові ціни на товариМережа супермаркетів Сільпо заявила про нові ціни на товари
Ціни на оренду квартир у Києві стали зростатиЦіни на оренду квартир у Києві стали зростати
Як вплине девальвація євро на УкраїнуЯк вплине девальвація євро на Україну
Последние новости
Подгружаем последние новости