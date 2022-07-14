Оренда квартир в Одесі: як змінилися ціни на житло в середині липня

Одеса цього літа не має такого попиту серед туристів, як у попередні роки. При цьому ціни на оренду впали не набагато. Так, орендувати квартиру на узбережжі Чорного моря цього літа коштує в середньому 15-16 тис. грн на місяць.

Знімати житло подобово в Одесі коштуватиме дорожче – від 300 грн на добу. Квартири із сучасним ремонтом та ближче до моря коштуватимуть 600-700 грн.

Орендувати квартиру зі скромним ремонтом не біля моря обійдеться гостям міста у 3000 грн/місяць. В основному це житло, розташоване в Київському, Малиновському та Приморському районах Одеси. Здаватися можуть як 1-к, так і 2-кімнатні квартири. Ціна залежить від господарів.

За 1-кімнатні квартири з сучаснішими меблями та сантехнікою доведеться віддати від 7000 грн . Море буде у пішій доступності.

Двокімнатні квартири економ-варіанту в Одесі коштуватимуть 4000-8000 грн на місяць. Квартири з новим ремонтом та сучасною технікою здаються вже від 12 000 грн.