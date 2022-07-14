Оренда квартир в Одесі: як змінилися ціни на житло в середині липня

Одеса цього літа не має такого попиту серед туристів, як у попередні роки. При цьому ціни на оренду впали не набагато. Так, орендувати квартиру на узбережжі Чорного моря цього літа коштує в середньому 15-16 тис. грн на місяць.

Оренда квартир в Одесі: як змінилися ціни на житло в середині липня

Знімати житло подобово в Одесі коштуватиме дорожче – від 300 грн на добу. Квартири із сучасним ремонтом та ближче до моря коштуватимуть 600-700 грн.

Орендувати квартиру зі скромним ремонтом не біля моря обійдеться гостям міста у 3000 грн/місяць. В основному це житло, розташоване в Київському, Малиновському та Приморському районах Одеси. Здаватися можуть як 1-к, так і 2-кімнатні квартири. Ціна залежить від господарів.

Оренда квартир в Одесі: як змінилися ціни на житло в середині липня
За 1-кімнатні квартири з сучаснішими меблями та сантехнікою доведеться віддати від 7000 грн. Море буде у пішій доступності.

Двокімнатні квартири економ-варіанту в Одесі коштуватимуть 4000-8000 грн на місяць. Квартири з новим ремонтом та сучасною технікою здаються вже від 12 000 грн.

Оренда квартир в Одесі: як змінилися ціни на житло в середині липня
Ціни на узбережжі Одеси можуть доходити до 1500-2000 грн на добу, або до 40 000 грн на місяць. Елітне житло здається біля моря у видових новобудовах у Приморському районі.
Оренда квартир в Одесі: як змінилися ціни на житло в середині липня
Раніше повідомлялося, як змінилися ціни на нерухомість у Києві під час війни.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житлаЦіни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла
Безробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовитьсяБезробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовиться
Примусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторівПримусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторів
Українські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країніУкраїнські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країні
Росія сьогодні призупиняє газопровід "Північний потік"Росія сьогодні призупиняє газопровід "Північний потік"
Блок рекламы


Похожие новости
В Європі зросли ціни на нерухомість: на скільки подорожчала покупка та оренда у різних країнахВ Європі зросли ціни на нерухомість: на скільки подорожчала покупка та оренда у різних країнах
У ПриватБанку різко злетіли ціни на валюту: який курс долара та євро 14 липняУ ПриватБанку різко злетіли ціни на валюту: який курс долара та євро 14 липня
Ціни на курятину зросли до рекордного рівня: скільки коштує м'ясо в українських супермаркетахЦіни на курятину зросли до рекордного рівня: скільки коштує м'ясо в українських супермаркетах
Українські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країніУкраїнські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країні
Малина в Україні подорожчала втричі, а лохина вдвічі: як змінилися ціни на ягоди у липніМалина в Україні подорожчала втричі, а лохина вдвічі: як змінилися ціни на ягоди у липні
Мережа супермаркетів Сільпо заявила про нові ціни на товариМережа супермаркетів Сільпо заявила про нові ціни на товари
Ціни на оренду квартир у Києві стали зростатиЦіни на оренду квартир у Києві стали зростати
Ціни на кавуни у супермаркетах збентежилиЦіни на кавуни у супермаркетах збентежили
Оренда квартир в Києві: шість способів захиститися від шахраївОренда квартир в Києві: шість способів захиститися від шахраїв
Ціни на квартири на околицях Києва вже знижуватися не будутьЦіни на квартири на околицях Києва вже знижуватися не будуть
Последние новости
Подгружаем последние новости