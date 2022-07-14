Чиновникам в Україні підвищили зарплати: озвучено мінімальні оклади у липні

У липні в Україні перерахували прожитковий мінімум, після чого зросли зарплати не лише у простих громадян, а й у державних чиновників. Так, з урахуванням перерахунку їх оклади підвищилися на 200 грн, і мінімалка зросла до 5300 грн.

Чиновникам в Україні підвищили зарплати: озвучено мінімальні оклади у липні

Згідно з законом, з 1 липня зросли зарплати у таких категорій держслужбовців:

  • провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного чи кількох районів, районів у містах, міст обласного значення отримуватиме 5300 грн. замість 5100 грн.;
  • спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного чи кількох районів, районів у містах, міст обласного значення – 5 200 грн, замість 4962 грн;
  • спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію АР Крим, однієї чи кількох областей, Києва та Севастополя, отримуватиме 5300 грн.
Чиновникам в Україні підвищили зарплати: озвучено мінімальні оклади у липні

В інших держслужбовців зарплати поки що не зросли. Щодо решти категорій громадян, то з 1 липня розмір їхнього прожиткового мінімуму зріс з 2481 грн до 2600 грн.

Кількість держслужбовців в Україні незабаром може різко зменшитися, оскільки утримувати держапарат із бюджетних коштів стає дедалі витратнішим. Планується зменшити кількість міністерств шляхом їх об'єднання, а також скоротити кількість органів центральної влади. Педагогів, працівників МНС, медиків та інших скорочення не торкнеться.

Раніше повідомлялося, які зарплати у червні отримали члени Кабміну, і у кого оклади вищі.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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