РФ засекретить банки, які обслуговують оборонку

У Держдумі хочуть приховати інформацію про російські банки, які фінансують військово-промисловий комплекс, щоб не потрапили під санкції, інформує ZN.ua.

РФ засекретить банки, які обслуговують оборонку
© РоSSийская газета

У Держдуму РФ сьогодні внесено законопроект про заборону публікацій переліку банків, які супроводжують контракти державного оборонного замовлення, повідомляє DW.

У грудні 2017 року російський парламент ухвалив поправки до закону "Про державне оборонне замовлення", які дозволили Банку Росії не публікувати щомісячно список уповноважених банків на своєму офіційному сайті. Проте норма про публікацію списку таких банків залишалася чинною. Тепер її хочуть законодавчо скасувати.

Ціль законопроекту зрозуміла — вивести банки з-під можливих санкцій у зв'язку з війною в Україні, зокрема відключення від системи SWIFT.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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