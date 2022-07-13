Ціни на оренду квартир у Києві стали зростати

У Києві почали зростати ціни на оренду квартир. Вони ще далекі від довоєнного рівня. Однак ринок орендованого житла став швидко відновлюватися. Експерти кажуть, що до осені, якщо ситуація у столиці залишатиметься спокійною, ринок оренди житла повернеться до довоєнного рівня.

З'явилися нові ціни на оренду квартир у Києві: за скільки здають нерухомість у воєнний час

Такі висновки містяться в аналітичному звіті сервісу для оренди квартир у Києві bird.

Київський ринок оренди житла зазнав нищівного удару ще на початку війни. Адже столицю почали обстрілювати з першого дня вторгнення, і кількість мешканців у мегаполісі почала різко скорочуватися. Причому столицю залишали не лише корінні кияни, а й орендарі житла також тікали світ за очі.

В результаті, попит на орендоване житло різко пішов донизу, і ціни на оренду квартир знизилися на 38-56%. Але з початку липня на столичному ринку орендованого житла намітилася стабілізація. Попит на квартири зростає, і ціни знижуватися перестали.

"Кількість претендентів на оренду житла в липні збільшилася у порівнянні з червнем. Зараз вона становить близько 90% довоєнної кількості", - зазначили аналітики.

З'явилися нові ціни на оренду квартир у Києві: за скільки здають нерухомість у воєнний час

Проте станом на 12 липня медіанні ціни на орендовані квартири порівняно з 24 лютого все ще залишаються низькими.

  • 1-кімнатні квартири: зниження із 13 тис. грн до 8 тис. грн (-38%);
  • 2-кімнатні: з 21,6 тис. грн. до 12,6 тис. грн. (-42%);
  • 3-кімнатні: з 46,1 тис. грн. до 20,05 тис. грн. (-56%).

Основною причиною такого зниження цін вважають скорочення попиту паралельно зі збільшенням кількості пропозицій. Адже багато киян, які виїхали за кордон, намагаються здати свої квартири, аби хоча б компенсувати витрати на комуналку. Однак у липні попит на орендоване житло став помітно зростати. І зараз він становить приблизно 90% від довоєнного рівня.

До Києва повернулося багато компаній, які на початку війни евакуювалися на захід країни. А разом із ними повернулося й ділове життя. До того ж, літо наблизилось до зеніту, і стало відчуватися наближення осені. А осінь у столиці – це студенти, іногородні аспіранти та просто відродження ділового життя. Тому попит на орендоване житло відразу став зростати.

Аналітики bird вважають: якщо війна знову впритул не наблизиться до столиці (будемо сподіватися, що цього не станеться), то вже до вересня попит на житло повернеться до довоєнного рівня. А з ним повернуться і попередні ціни.

До речі, експерти вважають, що восени київські девелопери можуть знизити ціни на житло в новобудовах, аби швидше його продати і виручити гроші для нового будівництва.


Марченко Любов, Тудей





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