Ціни на квартири на околицях Києва вже знижуватися не будуть

Тим, хто хоче придбати собі житло в одному із передмість столиці, варто поквапитись. Дешевшими квартири вже не будуть. У деяких містах-супутниках Києва ціни на квартири почали зростати. Проте подекуди ще можна зустріти пропозиції, дешевші за 1 мільйон гривень.

Видання segodnya "перелопатило" оголошення щодо продажу нерухомості на платформі OLX і знайшло кілька привабливих пропозицій, розрахованих не на товстий гаманець.

Найнижчу ціну на квартиру вдалося виявити у Гостомелі. За тамтешнє однокімнатне житло площею 31 кв. метр хочуть лише 18 500 доларів (приблизно 675 250 грн). Можливо, таку помірну ціну господарі виставили тому, що будинок, у якому продається квартира, лише будується. Зате поряд із житлом, що будується, є всі необхідні об'єкти інфраструктури. Крім того, поруч знаходиться озеро і парк.

Ще одна недорога однокімнатна квартира продається в Ірпені. Її ціна - 22 тис. доларів (803 000 грн), а площа становить 38 кв. метрів. Квартира знаходиться в новобудові. На території є відеоспостереження, вона знаходиться під охороною, і поруч розташувалася потрібна інфраструктура.

Квартира площею 29 кв. метрів у селищі Немішаєве Бучанського району продається за 26 тис. доларів (949 000 грн). Будинок розташований у самому центрі селища, а сама квартира – після нового ремонту.

А в самій Бучі за квартиру площею 36 кв. метрів, що знаходиться у новобудові, хочуть 26 599 доларів (970 863 грн). У квартирі зроблено початковий ремонт (штукатурка, стяжка, опалення, зроблений відвід для кондиціонера.

При цьому ціни на аналогічне житло в інших передмістях Києва вже набагато вищі. Так, у Броварах за квартиру площею 36 кв. метрів хочуть уже 51 тис. доларів (1 861 500 грн). У цій квартирі зроблено ремонт, а також є меблі і вся техніка, яка необхідна для життя.

Нагадаємо, в той же час, деякі експерти переконані, що основне зниження цін на квартири ще попереду. І що до осені забудовники зменшать ціни на квартири на 10-25%.