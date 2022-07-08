Кабмін скасував ліцензії на експорт пшениці

Одночасно уряд вів заборону на експорт добрив

Кабмін скасував ліцензії на експорт пшениці
Українське зерно

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою внесені зміни у перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот, повідомляють на Урядовому порталі.

«Відповідно до постанови від 01 липня 2022 року № 759 «Про внесення змін у додатки 1 і 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424», пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин) виключено з переліку товарів, обов’язкових до ліцензування», - зазначають в уряді.

Також скасовано заборону на експорт та введено ліцензування на овес.

Водночас постановою вводиться заборона на експорт мінеральних або хімічних, азотних добрив.

Ознайомитися з повним переліком товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік можна за посиланням.


Артем Руденко, ZN.ua





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