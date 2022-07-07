Квартири в Бучі: які ціни на житло у новобудовах під Києвом

Буча та інші міста Київщини серйозно постраждали від бойових дій. Експерти вважають, що зараз складно знайти покупця на квартири у цьому регіоні. Проте забудовники почали зводити нові будинки. Стало відомо, які ціни пропонують на первинне житло.

В Бучі почали зводити будинки: які ціни пропонують на житло у новобудовах під Києвом

Жителі Бучі поступово повертаються до своїх будинків, багато з яких виявилися зруйнованими. Місто поступово відновлюється та повертається до нормального життя після звірств російських окупантів.

Забудовники поновили будівельні роботи. Щоправда, лише половина з них почали будувати нерухомість. Виявилося, що ціни на початку липня знизилися лише в кількох ЖК, а здебільшого вони злетіли. Ціни на житло різні та залежать від площі об'єкту та кількості кімнат.

Однокімнатні квартири на первинному ринку у Бучі можна купити щонайменше за 555 тис. грн – вартість квадратного метра – 18 500 грн. Найдорожча однокімнатна квартира коштуватиме 1,88 млн грн – 41 550 грн за 1 кв. м.

Двокімнатні квартири у новобудовах коштують від 999 тис. грн (18 500 грн/кв.м). Максимальна вартість квадратного метра – 42 200 грн.

У багатьох ЖК продані 3-кімнатні квартири - на них попит виявився максимальним. Ті, що ще представлені на первинному ринку нерухомості, коштують від 25 до 49 тисяч за квадратний метр.

В Бучі почали зводити будинки: які ціни пропонують на житло у новобудовах під Києвом

Голова Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта вважає, що Буча, як і Ірпінь, перебувають у процесі відновлення. Тому власникам квартир не треба поспішати продавати їх без нагальної потреби. Причина у тому, що отримати гідну суму за житло не вдасться.

Нагадаємо, де в Україні найвищі ціни на житло у новобудовах.


Ловіцька Леся, Тудей





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