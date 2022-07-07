На окупованій Луганщині припинили діяльність понад 3,4 тисячі підприємств

В Луганській області припинили діяльність понад 3,4 тис. підприємств, у тому числі 479 промислових, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ворог з 2014 року не докладав жодних зусиль для розвитку підконтрольних йому територій Луганської області. Напевно тому з такою люттю знищено все, що протягом крайніх восьми років працювало, будувалось, створювалось на територіях, контрольованих українською владою. Діяльність припинили понад 3400 підприємств, у тому числі 479 промислових. Їх майнові комплекси перебувають на окупованих територіях та зазнали значних пошкоджень», - повідомив Гайдай

За його словами економічні втрати обчислюються мільярдами гривень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 326 затверджено "Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації".

Цим Порядком визначено 22 основних напрямки, за якими буде проводитися оцінка шкоди та збитків, та приблизний перелік показників до них.

До жовтня поточного року центральні органи виконавчої влади мають затвердити детальні методики оцінки по кожному з напрямів.