Україна на конференції у Лугано додатково залучила $1.9 млрд допомоги: на що витратимо

Делегація України на Міжнародній конференції з відновлення нашої країни після війни, яка відбулася 4-5 липня у Лугано (Швейцарія), домовилася з партнерами про надання додаткових $1.9 млрд допомоги, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Під час Міжнародної конференції в Лугано ми не лише представили драфт Плану відновлення України. Ми продовжили об’єднувати наших партнерів задля підтримки й допомоги нашій державі прямо зараз», - йдеться у повідомленні.

На що підуть гроші: