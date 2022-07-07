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2022-07-07
Україна на конференції у Лугано додатково залучила $1.9 млрд допомоги: на що витратимо
Ці гроші можна буде використати найближчим часом, на відміну від тих, які залучатимуть до Плану відновлення України, інформує
Делегація України на Міжнародній конференції з відновлення нашої країни після війни, яка відбулася 4-5 липня у Лугано (Швейцарія), домовилася з партнерами про надання додаткових $1.9 млрд допомоги,
«Під час Міжнародної конференції в Лугано ми не лише представили драфт Плану відновлення України. Ми продовжили об’єднувати наших партнерів задля підтримки й допомоги нашій державі прямо зараз», - йдеться у повідомленні.
На що підуть гроші:
- 600 млн - на фінансову підтримку;
- понад 500 млн - на розвиток аграрного сектору (зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств);
- понад 500 млн - на підготовку до опалювального сезону;
- 250 млн - на розвиток проєктів цифрової трансформації.
Анастасія Дейна, ZN.ua