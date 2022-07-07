Україна на конференції у Лугано додатково залучила $1.9 млрд допомоги: на що витратимо

Ці гроші можна буде використати найближчим часом, на відміну від тих, які залучатимуть до Плану відновлення України, інформує ZN.ua.

Делегація України на Міжнародній конференції з відновлення нашої країни після війни, яка відбулася 4-5 липня у Лугано (Швейцарія), домовилася з партнерами про надання додаткових $1.9 млрд допомоги, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Під час Міжнародної конференції в Лугано ми не лише представили драфт Плану відновлення України. Ми продовжили об’єднувати наших партнерів задля підтримки й допомоги нашій державі прямо зараз», - йдеться у повідомленні.

На що підуть гроші:

  • 600 млн - на фінансову підтримку;
  • понад 500 млн - на розвиток аграрного сектору (зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств);
  • понад 500 млн - на підготовку до опалювального сезону;
  • 250 млн - на розвиток проєктів цифрової трансформації.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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