Росія перекрила єдиний маршрут, яким Казахстан постачає нафту до Європи

Російський суд закрив важливий термінал для експорту нафти з Казахстану до Європи, повідомляє Інтерфакс.

"Каспійський трубопровідний консорціум" (КТК) за рішенням Приморського районного суду Новоросійська призупинить діяльність морського терміналу на 30 діб.

Причиною такого рішення стали порушення, нібито виявлені Ространснаглядом під час оцінки технічного стану небезпечних виробничих об'єктів та дотримання екологічних вимог під час їх експлуатації.

КТК - основний експортний маршрут для казахстанської нафти, на неї припадає понад 80% від обсягів, що прокачуються трубопроводом. Потужність трубопроводу – 67 млн тонн нафти на рік.

Казахстан має великі запаси нафти, але немає виходу на море, крім Каспійського. Нафта експортується з Казахстану через термінал у Новоросійську Чорному морі.

Як відомо, нещодавно між Росією та Казахстаном виникли розбіжності через війну в Україні. Зокрема, казахський президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що навряд чи визнає незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".