У Києві збільшилася кількість вакансій: яку роботу та зарплати пропонують працівникам у липні

На сьогоднішній день у Києві на ринку праці представлено більше вакансій, ніж в інших містах України. Найзатребуванішими сферами залишаються будівництво, клінінг, логістика, IT та торгівля. Рівень зарплат на багатьох позиціях нижчий, ніж до війни, проте у червні роботодавці почали повертати деяким працівникам довоєнні оклади.

У Києві з роботою під час війни не все так погано, як у багатьох інших сферах. Третина всіх підприємств України не працюють через повномасштабну війну, але розміщені вони в основному на півдні та сході.

Найбільший приріст вакансій на столичному ринку в червні спостерігався в категорії "Будівництво / облицювальні роботи". Кількість вакансій зросла з 1085 пропозицій протягом березня до 3420 у червні.

Інженерного та офісного персоналу у воєнний час потрібно менше, а ось працівників сфери послуг та робочих рук з кожним місяцем потрібно більше. Не виключено, що їхні зарплати зростатимуть.

Середня зарплата у Києві на сьогоднішній день становить 18 тисяч гривень. Так, водій у середньому може отримувати 20 000 грн. на місяць. Продавці мають середню зарплату 10 000 грн. У вантажника – 11 000 грн. Влаштуватись охоронцем можна на 9000 грн, кур'єри в середньому можуть заробляти 22 000 грн. Ставки у кухарів знизилися до 11 000 грн., перукарі в середньому отримують 12 000 грн.

Раніше повідомлялося, хто з ІТ-фахівців під час війни почав заробляти більше.