У Києві збільшилася кількість вакансій: яку роботу та зарплати пропонують працівникам у липні

На сьогоднішній день у Києві на ринку праці представлено більше вакансій, ніж в інших містах України. Найзатребуванішими сферами залишаються будівництво, клінінг, логістика, IT та торгівля. Рівень зарплат на багатьох позиціях нижчий, ніж до війни, проте у червні роботодавці почали повертати деяким працівникам довоєнні оклади.

У Києві збільшилася кількість вакансій: яку роботу та зарплати пропонують працівникам у липні

У Києві з роботою під час війни не все так погано, як у багатьох інших сферах. Третина всіх підприємств України не працюють через повномасштабну війну, але розміщені вони в основному на півдні та сході.

Найбільший приріст вакансій на столичному ринку в червні спостерігався в категорії "Будівництво / облицювальні роботи". Кількість вакансій зросла з 1085 пропозицій протягом березня до 3420 у червні.

У Києві збільшилася кількість вакансій: яку роботу та зарплати пропонують працівникам у липні
Інженерного та офісного персоналу у воєнний час потрібно менше, а ось працівників сфери послуг та робочих рук з кожним місяцем потрібно більше. Не виключено, що їхні зарплати зростатимуть.

Середня зарплата у Києві на сьогоднішній день становить 18 тисяч гривень. Так, водій у середньому може отримувати 20 000 грн. на місяць. Продавці мають середню зарплату 10 000 грн. У вантажника – 11 000 грн. Влаштуватись охоронцем можна на 9000 грн, кур'єри в середньому можуть заробляти 22 000 грн. Ставки у кухарів знизилися до 11 000 грн., перукарі в середньому отримують 12 000 грн.

Раніше повідомлялося, хто з ІТ-фахівців під час війни почав заробляти більше.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Українці продали землі на сім мільярдів гривеньУкраїнці продали землі на сім мільярдів гривень
Українські біженці у Португалії: які податки вони повинні платитиУкраїнські біженці у Португалії: які податки вони повинні платити
Ринок землі в Україні стоїть: що буде з ним даліРинок землі в Україні стоїть: що буде з ним далі
Українські біженці винні: у Німеччині різко збільшився рівень безробіттяУкраїнські біженці винні: у Німеччині різко збільшився рівень безробіття
Новобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартириНовобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартири
Блок рекламы


Похожие новости
«АрселорМіттал» вимушено скорочує зарплати працівників«АрселорМіттал» вимушено скорочує зарплати працівників
Зарплати IT-фахівців в Україні зросли: хто та скільки отримує під час війниЗарплати IT-фахівців в Україні зросли: хто та скільки отримує під час війни
У Києві в метро активізувалися шахраї та крадуть гроші з карток: у чому суть схемиУ Києві в метро активізувалися шахраї та крадуть гроші з карток: у чому суть схеми
Ринок праці влітку: фахівці, зарплата, наявність вакансійРинок праці влітку: фахівці, зарплата, наявність вакансій
Робота у Великобританії: українські біженці без знання мови отримують зарплати від 73 тисяч гривеньРобота у Великобританії: українські біженці без знання мови отримують зарплати від 73 тисяч гривень
Метінвест на якийсь час зупиняє роботу своїх комбінатів та металургійного заводуМетінвест на якийсь час зупиняє роботу своїх комбінатів та металургійного заводу
Курс валют: експерти спрогнозували, до чого готуватись у липніКурс валют: експерти спрогнозували, до чого готуватись у липні
Оренда квартир у Києві продовжує дешевшати: ціни по районамОренда квартир у Києві продовжує дешевшати: ціни по районам
Україна отримала кредит на зарплати бюджетникамУкраїна отримала кредит на зарплати бюджетникам
В Україні зменшилася кількість вакансій для ІТ-фахівцівВ Україні зменшилася кількість вакансій для ІТ-фахівців
Последние новости
Подгружаем последние новости