Глава МЗС України закликав партнерів обмежити доступ РФ до морських перевезень

Орієнтована на експорт економіка РФ значною мірою залежить від морських перевезень, інформує ZN.ua.

Глава МЗС України закликав партнерів обмежити доступ РФ до морських перевезень
© Офіс президента

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що економіка РФ значною мірою залежить від морських перевезень. Міністр закликав партнерів обмежити доступ Росії до своїх послуг.

"Орієнтована на експорт економіка РФ значною мірою залежить від морських перевезень, що забезпечуються іноземними флотами. Закликаю партнерів: обмежте доступ РФ до своїх послуг і виснажіть путінську військову машину. Адже те, що сьогодні справді Росія експортує у світ, - це смерть, криза і брехня", - зазначив Кулеба у Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua





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