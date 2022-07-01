Метінвест на якийсь час зупиняє роботу своїх комбінатів та металургійного заводу

Причиною зупинки роботи стало підвищення логістичних витрат у кілька разів порівняно з довоєнним часом

Метінвест на якийсь час зупиняє роботу своїх комбінатів та металургійного заводу

Українська міжнародна гірничо-металургійна компанія Метінвест з 1 липня зупиняє видобуток на двох гірничо-збагачувальних комбінатах у Кривому Розі, а також скорочує роботу "Каметсталі", повідомляється у прес-релізі компанії.

Економіка регіону суттєво постраждає, оскільки згадані її підприємства є найбільшими місцевими як роботодавцями, так і платниками податків. Наразі керівництво Метінвесту стверджує, що максимально задіють тисячі працівників при проведенні ремонтних робіт та упорядкуванні території на вищезгаданих активах із збереженням основного заробітку. Щоправда, у керівництві наголошують, що планувати далі за місяць наперед поки неможливо.

Основними причинами призупинення видобутку сировини та роботи заводу стали, зміни в логістичних маршрутах та ланцюгах поставок, також зросла вартість доставки продукції кінцевим споживачам. По всьому ланцюжку поставок накопичилися запаси залізняку та сталевої продукції, а продукція Метінвесту перетинала кордон з ЄС із значними затримками.


Антон Герасименко, ZN.ua





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