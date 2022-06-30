В Україні заарештували активи туркомпанії російського мільярдера

В Україні заарештували активи однієї з найбільших туристичних агенцій - компанії TUI, що належить російському мільярдеру Олексію Мордашову, наближеному до політичної верхівки країни-агресора.

Як повідомили в СБУ , за рішенням суду накладено арешт на корпоративні права на суму понад 31,5 млн. грн., а також на понад 3 млн. грн. і 106 тис. доларів США , які знаходились на банківських рахунках.

"Під час розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у місті Києві та інших регіонах України здійснює діяльність російська туристична компанія. У рамках слідства накладено арешт на корпоративні права цієї компанії на суму понад 31,5 млн грн", – повідомили в Офісі Генпрокурора.