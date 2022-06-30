В Україні заарештували активи туркомпанії російського мільярдера
Арешт накладено на корпоративні права компанії та банківські рахунки, інформує
В Україні заарештували активи однієї з найбільших туристичних агенцій - компанії TUI, що належить російському мільярдеру Олексію Мордашову, наближеному до політичної верхівки країни-агресора.
Як повідомили в СБУ, за рішенням суду накладено арешт на корпоративні права на суму понад 31,5 млн. грн., а також на понад 3 млн. грн. і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.
"Під час розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у місті Києві та інших регіонах України здійснює діяльність російська туристична компанія. У рамках слідства накладено арешт на корпоративні права цієї компанії на суму понад 31,5 млн грн", –
Зазначається, що Мордашова називають у бізнес-колах Росії «залізним хлопчиком», у 2016 році бізнесмен отримав від президента РФ путіна відзнаку «За благодіяння». Він є гендиректором ПАТ «Северсталь», ЗАТ «Севергруп», головою ради директорів ВАТ «Силові машини». Статки мільярдера оцінюються в 13,2 млрд доларів.