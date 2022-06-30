Оренда квартир у Києві продовжує дешевшати: ціни по районам

Вартість оренди житла у Києві за час війни знизилася майже вдвічі. За ціною квартири у спальному районі Троєщини можна зараз орендувати квартиру на Печерську. Рієлтори розповіли, які нині ціни на оренду квартир в різних районах столиці, та що пропонують орендарі.

Так, починаючи з квітня ціни на оренду в столиці були на 40% нижчі за довоєнні. Найбільше подешевшало елітне житло в Печерському, Шевченківському та Голосііївському районах Києва. Апартаменти, які здавалися за 1,5?2 тис. доларів за місяць, почали коштувати по 600-700 доларів.

У середньому, ціни на оренду 1-к квартир знизилися з 13?000 грн до 8?000 грн (-38%), на 2-кімнатні - з 21?600 грн до 13?000 грн (-39%), 3-кімнатні - з 46?100 до 20?000 грн (-56%).

Однокімнатну квартиру в Києві у доволі непоганому стані можна зняти в середньому за 6 тис. грн, двокімнатну — за 8 тис. грн, і трикімнатну — за 10 тис. грн.

Попит на оренду через наплив переселенців у столицю зростає, але власники житла не поспішають підвищувати ціни, адже купівельна спроможність людей зараз на дні.

Якщо в квітні попит на оренду становив 40% від довоєнного, в травні — 50%, то в червні — вже 80%.

За даними аналітиків OLX Нерухомість, найбільше оголошень про оренду квартир у Києві, станом на 30 червня, у Печерському районі — 9,4 тис., Дарницькому — 7,6 тис., та Шевченківському — 6,4 тис.

Однокімнатних квартир представлено найбільше, але попит є саме на трикімнатні квартири. Переселенці, які приїзджають великими сім'ями, готові знімати більшу площу.

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