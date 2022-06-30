Рекордний обвал акцій «Газпрому»: звільнення Зміїного зробило свій внесок

У "Газпрому" знайшлося своє пояснення падіння акцій.

Рекордний обвал акцій «Газпрому»: звільнення Зміїного зробило свій внесок

Падіння акцій "Газпрому" після дискретного аукціону продовжилося, ціна на даний момент впала на 32,1%. Про це повідомив Інтерфакс із посиланням на дані Місбіржі.

Почасти на ринок вплинуло звільнення острова Зміїного від російських окупантів.

Однак, як вважають росЗМІ, так ринок відреагував на рішення компанії не виплачувати дивіденди за 2021 рік.

«Таке рішення було ухвалено під час зустрічі акціонерів. Виплачувати дивіденди у поточних умовах «недоцільно». Передбачалося, що дивіденди мали скласти рекордну суму», - йдеться у повідомленнях.

Мовляв, компанія вважає пріоритетом наразі реалізацію інвестпрограми, включаючи газифікацію, підготовку до зими та виплату підвищених податків.


Олена Середа, ZN.ua





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