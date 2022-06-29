У Польщі відновлюють виплати українським біженцям: хто може подати заявку на отримання допомоги

Польща з 1 липня припиняє виплати українським біженцям на харчування та проживання. Проте допомога від міжнародних організацій залишається. Зокрема, українці можуть отримати по 710 злотих та 610 злотих від Міжнародного комітету порятунку.

У Польщі відновлюють виплати українським біженцям: хто може подати заявку на отримання допомоги

Це означає, що 710 злотих отримає заявник і ще по 610 злотих можуть отримати інші члени сім'ї (не більше трьох осіб). Таким чином, на допомогу від сім'ї може розраховувати максимум 4 особи. Кошти виплачуватимуть щомісяця протягом трьох місяців.

Усі міжнародні організації, які допомагають українцям, віддають перевагу сім'ям з неповнолітніми дітьми; сім'ям з дітьми з інвалідністю; пенсіонерам та малозабезпеченим сім'ям.

На виплати в Польщі можуть розраховувати українці, які перетнули польський кордон після 24 лютого, мають при собі паспорт і PESEL. Також важливо, щоб вони раніше не подавалися на інші види міжнародної допомоги у Польщі.

У Польщі відновлюють виплати українським біженцям: хто може подати заявку на отримання допомоги

Подати заявку на виплати від Міжнародного комітету порятунку можна тут. Після реєстрації заявнику прийде повідомлення з адресою, куди потрібно приїхати з оригіналами документів і заповнити анкету. На виплати доведеться чекати близько двох тижнів. Гроші можна отримувати у найближчому відділенні MoneyGram. Додаткову інформацію можна отримати за номером +48 667 647 239 (Viber, WhatsApp, Telegram).

Раніше повідомлялося, що з 1 липня українські біженці в Польщі зможуть отримати по 300 злотих на стартовий набір для кожної дитини до школи.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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