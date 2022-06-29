У Польщі відновлюють виплати українським біженцям: хто може подати заявку на отримання допомоги

Польща з 1 липня припиняє виплати українським біженцям на харчування та проживання. Проте допомога від міжнародних організацій залишається. Зокрема, українці можуть отримати по 710 злотих та 610 злотих від Міжнародного комітету порятунку.

Це означає, що 710 злотих отримає заявник і ще по 610 злотих можуть отримати інші члени сім'ї (не більше трьох осіб). Таким чином, на допомогу від сім'ї може розраховувати максимум 4 особи. Кошти виплачуватимуть щомісяця протягом трьох місяців.

Усі міжнародні організації, які допомагають українцям, віддають перевагу сім'ям з неповнолітніми дітьми; сім'ям з дітьми з інвалідністю; пенсіонерам та малозабезпеченим сім'ям.

На виплати в Польщі можуть розраховувати українці, які перетнули польський кордон після 24 лютого, мають при собі паспорт і PESEL. Також важливо, щоб вони раніше не подавалися на інші види міжнародної допомоги у Польщі.

Подати заявку на виплати від Міжнародного комітету порятунку можна тут. Після реєстрації заявнику прийде повідомлення з адресою, куди потрібно приїхати з оригіналами документів і заповнити анкету. На виплати доведеться чекати близько двох тижнів. Гроші можна отримувати у найближчому відділенні MoneyGram. Додаткову інформацію можна отримати за номером +48 667 647 239 (Viber, WhatsApp, Telegram).

Раніше повідомлялося, що з 1 липня українські біженці в Польщі зможуть отримати по 300 злотих на стартовий набір для кожної дитини до школи.