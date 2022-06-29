В Україні зменшилася кількість вакансій для ІТ-фахівців

В Україні IT-фахівці є одними з найвисокооплачуваних працівників. Число кандидатів під час війни зростає приблизно на тисячу щотижня, проте кількість вакансій зменшується.

Аналіз анонімного сервісу для пошуку роботи Djinni показує, що на кінець червня кількість кандидатів, які активно шукають роботу, збільшилася на 1099 осіб і склала 52 302. Щодо кількості вакансій, то вона зменшилася на 18.

Претендентам на роботу в IT-сфері зараз доступно 14 708 пропозицій. Серед претендентів здебільшого джуніор-кандидати та кандидати без досвіду, також є сеньйори, але їх менше.

Станом на середину червня 2022 року кількість кандидатів на Djinni, які активно шукають роботу, становила 50 276 осіб.

Команда Djinni зазначила, що у червні 2022 року вперше в історії сервісу налічувалося понад 50 тисяч кандидатів у пошуку роботи. Ще рік тому роботу в IT-сфері шукало 16 тис. кандидатів.

Що стосується рівня зарплат, то в цій сфері зарплати стартують від 20 000 грн для фахівців-початківців, і доходять до 40 000-50000 грн для програмістів PHP і розробників.

Раніше повідомлялося, що одній категорії українців хочуть скоротити зарплати до кінця війни.