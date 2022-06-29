В Україні зменшилася кількість вакансій для ІТ-фахівців

В Україні IT-фахівці є одними з найвисокооплачуваних працівників. Число кандидатів під час війни зростає приблизно на тисячу щотижня, проте кількість вакансій зменшується.

В Україні зменшилася кількість вакансій для ІТ-фахівців: яку роботу можна знайти і скільки платять

Аналіз анонімного сервісу для пошуку роботи Djinni показує, що на кінець червня кількість кандидатів, які активно шукають роботу, збільшилася на 1099 осіб і склала 52 302. Щодо кількості вакансій, то вона зменшилася на 18.

Претендентам на роботу в IT-сфері зараз доступно 14 708 пропозицій. Серед претендентів здебільшого джуніор-кандидати та кандидати без досвіду, також є сеньйори, але їх менше.

Станом на середину червня 2022 року кількість кандидатів на Djinni, які активно шукають роботу, становила 50 276 осіб.

В Україні зменшилася кількість вакансій для ІТ-фахівців: яку роботу можна знайти і скільки платять
Команда Djinni зазначила, що у червні 2022 року вперше в історії сервісу налічувалося понад 50 тисяч кандидатів у пошуку роботи. Ще рік тому роботу в IT-сфері шукало 16 тис. кандидатів.

Що стосується рівня зарплат, то в цій сфері зарплати стартують від 20 000 грн для фахівців-початківців, і доходять до 40 000-50000 грн для програмістів PHP і розробників.

Раніше повідомлялося, що одній категорії українців хочуть скоротити зарплати до кінця війни.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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