Курс валют від НБУ: долар тримається, тоді як євро трохи подорожчало

Станом на понеділок, 27 червня, офіційний курс української національної валюти до американського долара складає 29,25 гривень за 1 долар, інформує ZN.ua.

Декілька днів поспіль курс української гривні відносно долару США тримається на тому самому рівні і становить 29,25 грн/$, повідомляє Національний банк України.

Проте вартість одного євро зросла на 3 копійки, і наразі становить 30,77 гривень за €.

Стосовно інших валют, станом, на 27 червня, НБУ встановив наступну ціну:

1 польський злотий - 6,54 грн
1 чеська крона - 1,24 грн
1 болгарський лев - 15,73 грн
1 молдовський лей - 1,52 грн
1 румунський лей - 6,21 грн
10 російських рублів - 5,43 грн
1 швейцарський франк - 30,58 грн
1 юань - 4,37 грн

Проте на чорному ринку у Києві, покупка долара здійснюється у середньому на рівні 35,5 грн/$, тоді як продаж 35,7 грн/$. Вартість євро традиційно дорожча, при покупці середня ціна складає 37,3 грн/€, а продаж 37,5 - 37,9 грн/€.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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