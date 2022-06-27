Курс валют від НБУ: долар тримається, тоді як євро трохи подорожчало

Декілька днів поспіль курс української гривні відносно долару США тримається на тому самому рівні і становить 29,25 грн/$, повідомляє Національний банк України.

Проте вартість одного євро зросла на 3 копійки, і наразі становить 30,77 гривень за €.

Стосовно інших валют, станом, на 27 червня, НБУ встановив наступну ціну:

1 польський злотий - 6,54 грн

1 чеська крона - 1,24 грн

1 болгарський лев - 15,73 грн

1 молдовський лей - 1,52 грн

1 румунський лей - 6,21 грн

10 російських рублів - 5,43 грн

1 швейцарський франк - 30,58 грн

1 юань - 4,37 грн

Проте на чорному ринку у Києві, покупка долара здійснюється у середньому на рівні 35,5 грн/$, тоді як продаж 35,7 грн/$. Вартість євро традиційно дорожча, при покупці середня ціна складає 37,3 грн/€, а продаж 37,5 - 37,9 грн/€.