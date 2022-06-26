Робота в Україні без досвіду: які вакансії та зарплати пропонують на ринку праці

Чимало українців під час війни змушені були залишитися без роботи. Когось скоротили, декого відправили у відпустку за власний кошт, хтось був змушений закрити свій бізнес і пішов працювати найманим працівником не за фахом. За даними рекрутерів, у воєнний час збільшилася кількість пропозицій щодо роботи у тих сферах, де від працівників не потрібно досвіду.

Українцям пропонують роботу без досвіду, але з високими зарплатами: які вакансії відкрито у воєнний час

Йдеться не лише про низькокваліфіковану працю та робочі спеціальності, а й про низку інших вакансій, на які українцям пропонують зарплати вищі за середню. Докладніше ознайомимося з деякими із них.

Віддалена робота стала актуальною ще під час карантину. Під час війни айтішники та люди наближених спеціальностей продовжують працювати онлайн.

Якщо у вас немає досвіду в IT, але ви знайомі з азами веб-дизайну та володієте трохи фотошопом, то зараз можна влаштуватися дизайнером обкладинок відео для YouTube та отримувати щомісяця 20 тис. грн. Графік роботи денний, з вівторка до суботи.

За наявності власного транспорту будь-хто може підробляти кур'єром та заробляти не менше 15 тис. грн на місяць, залежно від кількості робочих годин. Компанії пропонують щотижневі виплати та гнучкий графік.

Українцям пропонують роботу без досвіду, але з високими зарплатами: які вакансії відкрито у воєнний час
Якщо юристи залишилися під час війни без роботи, то бухгалтера та касири зараз дуже затребувані. Щоб працювати касиром, не обов'язково мати попередній досвід роботи. Роботодавець обіцяє навчання. Зарплата у людини без досвіду стартуватиме від 12-14 тис. грн.

Без досвіду роботи вас також можуть взяти пресувальником та сплачувати щомісяця по 14-20 тис. грн. Окрім функцій пресувальника, працівнику потрібно буде працювати за комп'ютером на рівні впевненого користувача.

Раніше повідомлялося, скільки платять українцям у Польщі за некваліфіковану роботу.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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