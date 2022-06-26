Ціни на електроніку: українцям розповіли, як вони зміняться найближчим часом

В перші місяці війни українським рітейлерам вдалося утримати ціни на електроніку від різкого підвищення. Вони зросли лише на 12-20%. Завдяки такому помірному зростанню цін цей сегмент ринку утримався від падіння. Однак найближчим часом вартість електроніки зросте, а її вибір звузиться.

Українцям розповіли, як найближчим часом зміняться ціни на електроніку

Про це розповів СЕО роздрібної мережі Фокстрот Олексій Зозуля в інтерв'ю, яке він дав Forbes.

З початком війни вкрай ускладнилася і подорожчала логістика на ринку електроніки, каже топ-менеджер. До війни близько 70% всього імпорту електроніки, що надходив в Україну, прибувало морським шляхом. Однак тепер через блокування портів логістика суттєво ускладнилася. Тепер до нас доставляють електроніку сухопутними шляхами переважно з країн Балтії, а також із Румунії і Польщі. А це різко звужує пропускну спроможність таких постачань.

Українцям розповіли, як найближчим часом зміняться ціни на електроніку
Через це вітчизняний ринок електроніки був змушений переорієнтуватися на продаж дрібнішої техніки, якої можна більше привезти, і яку можна швидко реалізувати. Йдеться про дрібні побутові прилади та мобільні телефони.

Оскільки найближчим часом морські постачання навряд чи відновляться, то рітейлери, як і раніше, віддаватимуть перевагу таким товарам. Однак ціни на електроніку, ймовірно, вже найближчим часом підуть нагору.

Досі утримувати їх вдавалося завдяки скасування мит на ввезення імпорту, каже Зозуля. Але тепер із поверненням митного збору продавці будуть змушені підвищити ціни на свій товар, щоб окупити його доставку.

Нагадаємо, користуюся безмитним візом імпорту, українці встигли придбати майже 200 тисяч автомобілів. Європа вражена таким розмахом покупок під час війни.


Марченко Любов, Тудей





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