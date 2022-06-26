Ціни на огірки злетіли посеред літа: названо причини

В Україні, незважаючи на кінець червня і початок активного овочевого сезону, зненацька злетіли ціни на огірки. Так сталося через сівозміну в теплицях, і вже незабаром вартість цього овочу має прийти до норми. Хоча торішніми ціни на огірки навряд чи будуть.

Про те, що спричинило зростання цін, розповіло видання agronews.ua.

Основна причина тут – не в логістиці, хоча, безумовно, вартість доставки продукції також подорожчала. Однак до теперішнього подорожчання огірків в основному причетні погодні умови та сівозміна, що якраз відбувається у теплицях.

Зараз вартість огірків підскочила до 35-40 гривень за кілограм. Така ціна у середньому на третину вища за ту, що була на минулому тижні.

Зростання цін почасти спричинила прохолодна й дощова погода, що панувала в Україні кілька днів поспіль. Через погодні умови уповільнились темпи росту огірків, а також ускладнились умови їхнього збирання у літніх теплицях. Але тепер, із настанням тепла, все має відновитись.

Водночас, у стаціонарних теплицях зараз якраз відбувається сівозміна. Перший врожай огірків уже зібрали, і зараз площу в теплицях зачищають під посадку нової партії овочів. Через це й виникла пауза у постачання продукції з таких теплиць.

Крім того, цьогоріч деякі тепличні комбінати в Україні відвели додаткові площі під вирощування томатів. І, природно, що площа під огірками скоротилась.

Через усі ці причини і виник певний дефіцит огірків на ринку. Та, якщо порівняно з минулим тижнем вони здорожчали лише на третину, то порівняно з минулим роком контраст цін дуже разючий. Торік на цю пору (на кінець червня) ціна на огірки була в 6,7 разу нижчою, ніж цьогоріч. Та вже незабаром, кажуть експерти, огірки мають стати дешевшими.

Нагадаємо, українцям обіцяють, що восени підуть на спад і ціни на гречку. Після того. як зберуть новий врожай, ця "золота" крупа має стати дешевшою.