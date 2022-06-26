Ціни на квартири у Києві ще впадуть на 20-30% – експерт

Вартість квартир у Києві впаде за кілька місяців. Це обумовлено низьким попитом, оскільки люди не готові вкладати кошти у нерухомість. При цьому ціни можуть впасти на 30%, розповів в ефірі "Громадського радіо" голова Спілки консультантів з нерухомості Іван Кудояр.

Експерт вважає, що купівля квартир – це далека перспектива, а покупці не готові зараз планувати на 5-10 років.

"Продавці вважають, що ціни мають підрости, тому що зросли ціни на будівельні матеріали, первинний ринок дещо виріс у ціні. Але покупці, звичайно, не готові зараз купувати. Адже покупка – це перспектива на роки, 5 років, 10 років", – наголосив експерт.

Через війну кількість угод перебуває в низькому рівні.

"Всі чекають, коли буде спад вартості. Падіння точно буде, на 20-30% від довоєнної ціни. Десь за 3-4 місяці, можливо, півроку", – наголосив Кудояр.

Крім того, він вважає, що дорожчий сегмент квартир буде менш затребуваним. Матимуть попит квартири з нижчої цінової категорії.