Ціни на квартири у Києві ще впадуть на 20-30% – експерт

Українці поки що не планують своє місце проживання на 5-10 років, інформує ZN.ua.

Ціни на квартири у Києві ще впадуть на 20-30% – експерт
© Maria Ziegler / Unsplash

Вартість квартир у Києві впаде за кілька місяців. Це обумовлено низьким попитом, оскільки люди не готові вкладати кошти у нерухомість. При цьому ціни можуть впасти на 30%,розповів в ефірі "Громадського радіо" голова Спілки консультантів з нерухомості Іван Кудояр.

Експерт вважає, що купівля квартир – це далека перспектива, а покупці не готові зараз планувати на 5-10 років.

"Продавці вважають, що ціни мають підрости, тому що зросли ціни на будівельні матеріали, первинний ринок дещо виріс у ціні. Але покупці, звичайно, не готові зараз купувати. Адже покупка – це перспектива на роки, 5 років, 10 років", – наголосив експерт.

Через війну кількість угод перебуває в низькому рівні.

"Всі чекають, коли буде спад вартості. Падіння точно буде, на 20-30% від довоєнної ціни. Десь за 3-4 місяці, можливо, півроку", – наголосив Кудояр.

Крім того, він вважає, що дорожчий сегмент квартир буде менш затребуваним. Матимуть попит квартири з нижчої цінової категорії.


Олена Середа, ZN.ua





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