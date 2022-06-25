AliExpress знову не приймає окремі замовлення клієнтів з України: що відбувається

У червні поточного року торговий майданчик AliExpress відновив доставку посилок в Україну, проте, окремі клієнти досі скаржаться, що їхні замовлення не проходять. Це, зокрема. випливає з обговорення цієї проблеми на сторінці "Нової пошти" в Facebook .

Наразі зрозуміло, що у замовників виникає дві проблеми: система досі пише про проблеми з логістикою, попри те, що доставка має здійснюватися. Друга - AliExpress пише, що не знає такого оператора як "Нова пошта", хоча не один рік здійснював доставку товарів в Україну, у тому числі за допомогою указаної служби.

У "Новій пошті" лише відповіли, що доставка здійснюється лише у Вінницьку, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську, Чернівецьку області. І припустили , що продавці просто бояться відправляти товар в Україну.

Водночас, що робити, якщо доставка так і не запрацювала, хоча замовник знаходиться у регіоні, куди доставка відновлена, вихід підказав один з клієнтів пошти.

"Заходимо на Алі у власні дані, обираємо "Shipping Address", тиснемо на "Edit" біля вашої адресі для доставки замовлень. Там виконуєте пошук по поштовому індексу та зберігаєте налаштування. Воно явно при цьому бере дані з оновлених джерел, та після змін можна зробити замовлення", – пише користувач.

Там же можна обрати поштового оператора для доставки в Україну.

При цьому служба доставки подякувала клієнту за те, що він допоміг розібратися з проблемою.

Нагадаємо, китайський маркетплейс скасував доставку в Україну з початку війни та відновив на початку червня.

AliExpress очолював ТОП найулюбленіших закордонних інтернет-магазинів українців. До війни українці замовляли з AliExpress понад 30 млн посилок протягом року.

Клієнти, наприклад, Нової пошти у середньому за день замовляли близько 2,6 тонн товарів з AliExpress.

AliExpress - міжнародна платформа, що входить в групу компаній Alibaba. AliExpress безпосередньо з'єднує підприємців з Європи, Туреччини та Китаю з покупцями по всьому світу. За загальною вартістю проданих товарів на AliExpress у 2020 році Україна увійшла в ТОП-10 країн світу. У 2019 році український ринок став другим за темпом приросту кількості замовлених товарів.