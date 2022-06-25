Курс валют: чого очікують експерти найближчим часом

Долар після вихідних почне дорожчати.

Курс валют: чого очікують експерти найближчим часом
© unsplash/timbatec

Обсяг продажу валюти Нацбанком з 20 до 24 червня знизився до $933,02 млн із $1 млрд 55,6 млн тижнем раніше. Однак на наступному тижні долар може почати дорожчати через збільшення попиту на валюту.

Відповідно до повідомлення НБУ, за минулий тиждень він придбав $7,5 млн, що в діапазоні обсягів останніх шести тижнів (від $5,5 млн до $8,3 млн). Чистий продаж валюти становив $925,5 млн, що краще за показник минулого тижня, але все одно досить багато – це третій за величиною обсяг тижневих інтервенцій із початку війни.

Однак експерти вважають, що в період з 27 червня по 3 липня зростання курсу долара продовжиться (ціль - до 40 грн/$). Про це заявив аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак, пише «Сьогодні».

«Тема останнього тижня – майбутня відв'язка фіксованого курсу валюти. На тлі цієї новини в кінці червня-початку липня ми можемо чекати на підвищення попиту на долари і євро з боку населення, що підштовхне курс валюти на чорному ринку до 40 гривень. Очікування події для нашого населення набагато більш значуща подія, ніж фактичне прийняття рішення», – зазначає експерт.

За словами Орищака, якщо ми чекаємо плаваючий курс долара в країні, готуємося до девальвації гривні і зростання цін на бензин, газ і продукти харчування, то почнемо купувати іноземну валюту, щоб хоч якось компенсувати майбутні втрати своїх грошових накопичень.

Він додав, що НБУ та інші банки розглядають ризик майбутнього падіння гривні, тому можуть ввести обмеження на обмін валюти, щоб не зазнати збитків в результаті курсового стрибка. Простими словами, спекулянтам намагатимуться обрізати можливість отримати прибуток, пояснив він.


Олена Середа, ZN.ua





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