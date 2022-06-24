Капуста, помідори та огірки різко подешевшали в Україні: які ціни

Капуста, помідори та огірки різко подешевшали в Україні. Великі супермаркети Novus, Megamarket, Metro та Auchan оновили ціни на найпопулярніші літні овочі.

Різко подешевшали овочі: супермаркети оновили ціни на капусту, помідори та огірки

Вартість овочів у різних торгових точках промоніторували аналітики порталу Мінфін. Виявилось, що значно подешевшали огірки. Тепер їхня середня вартість становить 54,99 гривні за кілограм. Ціна на тепличні огірки впала з 70,31 до 50,00 грн/кг, а на гладкі – з 79,88 до 51,95 грн./кг. На ринках огірки можна знайти ще дешевше – вони продаються за 30–45 гривень за кілограм.

Зменшились у ціні й червоні помідори. Нещодавно їх продавали за 82,33 грн/кг, а тепер – за 61,75 грн/кг. Рожеві томати також стали значно доступнішими. Наразі їх можна придбати не за 123,63 грн/кг, а за 77,26 грн/кг. Середня ціна сливок впала з 97,79 грн/кг до 74,45 грн/кг.

Молода капуста минулого місяця реалізувалася в супермаркетах за 50,96 грн/кг, а зараз коштує 47,40 гривні за кілограм. А ось білокачанна капуста навіть подорожчала з 25,69 до 36,37 грн/кг.

Різко подешевшали овочі: супермаркети оновили ціни на капусту, помідори та огірки

Нагадаємо, в Україні після початку війни на 16,09% підвищилася вартість борщу, приготовленого за традиційним рецептом – з 81,84 до 95 гривень.

Бити рекорди продовжує найбільша затребувана крупа в Україні – гречка, яка практично зникла з полиць магазинів. Рітейлери оновили цінники – в одному із супермаркетів гречку почали продавати по 107 гривень за кілограм.


Ловіцька Леся, Тудей





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