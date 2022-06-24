У Мінекономіки Німеччині готують населення до стрибка цін у платіжках у кілька разів

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що споживачам необхідно готуватися до великих рахунків за газ з огляду на напружену ситуацію з газопостачанням. Про це він розповів RTL Nachtjournal, повідомляє ЕП.

На питання про те, чи не боїться він, що Росія припинить постачання газу наприкінці липня, Габек відповів: "Я збрехав би, якби сказав, що ні".

При цьому він нагадав, що вже у липні планується призупинення постачання газу через "Північний потік-1" для проведення ремонтних робіт.

На питання, чи може міністр уявити, що рахунки за газ зростуть утричі, Габек заявив: "Це не можна виключати. Так, це в межах можливостей".

Зазначається, що раніше в ефірі ZDF heute Габек сказав, що поступово скорочуючи експорт газу, президент Росії Володимир Путін дотримується плану утримувати ціни в Німеччині та Європі на високому рівні, "щоб посилити соціальні заворушення".