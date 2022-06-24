Російські виробники прохолодних напоїв зіткнулися з дефіцитом вуглекислого газу

Для виробництва газованих напоїв у Росії бракує газу.

Російські виробники прохолодних напоїв зіткнулися з дефіцитом вуглекислого газу

У РФ великі компанії, що займаються виробництвом прохолодних напоїв, скаржаться на труднощі із закупівлею вуглекислого газу. Вони виникли в кінці травня початку червня, а брак цього інгредієнта поки що оцінюється в 10-15%. Про це пишуть РосЗМІ.

Напої є, а газу немає

За словами гендиректора МКБК «Очаково» Юрія Антонова, протягом останніх двох тижнів компанія відчуває «критичний дефіцит» вуглекислого газу та змушена коригувати виробничу програму.

У компанії «Чорноголовка» повідомили, що в зоні ризику в липні виявиться 15–20% газованих напоїв, якщо не вдасться закупити достатній обсяг вуглекислого газу.

Вуглекислий газ — є побічним продуктом при виробництві добрив. Один зі співрозмовників РосЗМІ зазначив, що постачання добрив на зовнішні ринки стали скорочуватися через кризу та війну в Україні. Також, за його словами, міг збільшитися попит на вуглекислий газ з боку інших галузей, наприклад, хімічної, а деякі заводи, де випускається CO2, ймовірно, розпочали плановий ремонт.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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