Тарифи на комуналку вирішили заморозити в Україні

Верховна Рада України підтримала у першому читанні урядовий законопроект №7427. Він передбачає мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги – гарячу воду, газ та тепло під час війни. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

В Україні вирішили заморозити деякі тарифи на комуналку під час війни

За словами народного обранця, законопроект схвалили 229 депутатів. Документ заборонив піднімати тарифи на:

  • теплову енергію;
  • природний газ для побутових споживачів та розподіл природного газу;
  • послуги з постачання гарячої води всім споживачам.

Зазначено, що тарифи мають залишитись такими, якими були до початку повномасштабної війни 24 лютого. Постачальникам газу буде заборонено примушувати українців сплачувати борги.

Проте наші співвітчизники все одно повинні оплачувати комуналку і позбавлятися заборгованості – вона нікуди не подінеться і після скасування воєнного стану в країні.

В Україні вирішили заморозити деякі тарифи на комуналку під час війни

Фахівець у сфері ЖКГ Олег Попенко зазначив, що громадяни України вже заборгували державі близько 100 млрд грн. Ситуація дуже напружена. Якщо не вносити платежі після війни, карткові рахунки українців можуть бути заарештовані, а майно вилучено через суд. Також є ризик потрапити до Реєстру боржників.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав наступний опалювальний сезон найскладнішим. Раніше ми повідомляли, що мільйони українців можуть узимку залишитися без опалення.


Ловіцька Леся, Тудей





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