Швейцарський Нацбанк підвищив відсоткову ставку вперше за 15 років
Проте ШНБ (Swiss National Bank) заявив, що загальні економічні перспективи Швейцарії залишаються загалом позитивними, інформує
Швейцарський ЦБ несподівано підвищив на піввідсотка ставку рефінансування і це сталося вперше за 15 років. Тим самим, регулятор намагається знизити інфляційний тиск на економіку Конфедерації, повідомляє
Швейцарський національний банк заявив у четвер 16 червня 2022 року про підвищення базової ставки рефінансування з -0,75% до -0,25%.
Цей крок став першим підвищенням ставки ШНБ, починаючи аж з вересня 2007 року. Тим не менш, у Швейцарії відсоткові ставки, на відміну від емітентів більшості країн світу, залишаються негативними - цей захід є елементом комплексних зусиль ШНБ щодо збереження контролю над зростанням курсу швейцарського франка.