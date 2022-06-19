Швейцарський Нацбанк підвищив відсоткову ставку вперше за 15 років

Швейцарський ЦБ несподівано підвищив на піввідсотка ставку рефінансування і це сталося вперше за 15 років. Тим самим, регулятор намагається знизити інфляційний тиск на економіку Конфедерації, повідомляє swissinfo.ch.

Швейцарський національний банк заявив у четвер 16 червня 2022 року про підвищення базової ставки рефінансування з -0,75% до -0,25%.

Цей крок став першим підвищенням ставки ШНБ, починаючи аж з вересня 2007 року. Тим не менш, у Швейцарії відсоткові ставки, на відміну від емітентів більшості країн світу, залишаються негативними - цей захід є елементом комплексних зусиль ШНБ щодо збереження контролю над зростанням курсу швейцарського франка.