В Україні злетіли ціни на цукор: на скільки подорожчав продукт у супермаркетах
Кілограм цукру в Україні на початку червня подорожчав на 55 копійок - до 28,60 грн, проте на сьогоднішній день ціни зросли ще більше. Ажіотаж на продукт серед громадян продовжується, і на сьогоднішній день на полицях супермаркетів практично не знайти цукор в упаковках по 1 кг. Покупці можуть придбати цукор, розфасований по 3 кг.
Вартість 3 кг упаковки цукру в середині червня зросла з 86,70 до 92,60 грн. У цей же період рік тому 3 кг цукру у супермаркетах України в середньому можна було купити за 74,01 грн.
Станом на 19 червня, в Ашані кілограм цукру можна купити за 30,10 грн, а 3 кг - за 92,70 грн.
Попит на сіль, соду та цукор експерти називають невиправданим, оскільки запасів цих продуктів в Україні вистачає, до того ж їх достатньо імпортують, що не створює приводу для такого ажіотажу, який зараз спостерігається в Україні.
Раніше повідомлялося, що українці створили попит на оцет, вартість якого у червні також підскочила у кілька разів.