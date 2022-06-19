В Україні злетіли ціни на цукор: на скільки подорожчав продукт у супермаркетах

Кілограм цукру в Україні на початку червня подорожчав на 55 копійок - до 28,60 грн, проте на сьогоднішній день ціни зросли ще більше. Ажіотаж на продукт серед громадян продовжується, і на сьогоднішній день на полицях супермаркетів практично не знайти цукор в упаковках по 1 кг. Покупці можуть придбати цукор, розфасований по 3 кг.

В Україні злетіли ціни на цукор: на скільки подорожчав продукт у супермаркетах

Вартість 3 кг упаковки цукру в середині червня зросла з 86,70 до 92,60 грн. У цей же період рік тому 3 кг цукру у супермаркетах України в середньому можна було купити за 74,01 грн.

Станом на 19 червня, в Ашані кілограм цукру можна купити за 30,10 грн, а 3 кг - за 92,70 грн.

В Україні злетіли ціни на цукор: на скільки подорожчав продукт у супермаркетах
У супермаркетах Novus цінник на цукор стартує від 29,89 грн за кг, купити 2,5 кг цукру можна за 87,99 грн, а 5 кг продають у цій мережі супермаркетів за 169,99 грн.
В Україні злетіли ціни на цукор: на скільки подорожчав продукт у супермаркетах
У Metro найдешевший цукор коштує 30,90 грн/кг. Придбати 3 кг цукру можна за 92,50 грн.

Попит на сіль, соду та цукор експерти називають невиправданим, оскільки запасів цих продуктів в Україні вистачає, до того ж їх достатньо імпортують, що не створює приводу для такого ажіотажу, який зараз спостерігається в Україні.

Раніше повідомлялося, що українці створили попит на оцет, вартість якого у червні також підскочила у кілька разів.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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