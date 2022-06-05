Сколько стоит доллар на "черном" рынке и в банках: обновленный курс

По состоянию на воскресенье, 5 июня, средний курс доллара в Украине в банках составляет 35 грн/доллар при покупке и 36 грн/доллар при продаже.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

За данными Минфина, на "черном" рынке курс составляет 35,4 грн/доллар при покупке и 35,6 грн/доллар при продаже.

При этом официальный курс доллара Национального банка Украины, по состоянию на 5 июня - 29,2549 грн/доллар.

Ранее мы писали, по состоянию на 4 июня, официальный курс валют оставался неизменным, а на "черном" рынке он был нестабильным.