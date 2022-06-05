Сколько стоит доллар на "черном" рынке и в банках: обновленный курс

По состоянию на воскресенье, 5 июня, средний курс доллара в Украине в банках составляет 35 грн/доллар при покупке и 36 грн/доллар при продаже.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

За данными Минфина, на "черном" рынке курс составляет 35,4 грн/доллар при покупке и 35,6 грн/доллар при продаже.

При этом официальный курс доллара Национального банка Украины, по состоянию на 5 июня - 29,2549 грн/доллар.

Ранее мы писали, по состоянию на 4 июня, официальный курс валют оставался неизменным, а на "черном" рынке он был нестабильным.


Екатерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
Квартиры в Украине подешевели: прогноз аналитикаКвартиры в Украине подешевели: прогноз аналитика
Сжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырьеСжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырье
Пенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всемПенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всем
Лишь 5 процентов обманутых владельцев криптовалют подают жалобы: масштаб мошенничеств впечатляетЛишь 5 процентов обманутых владельцев криптовалют подают жалобы: масштаб мошенничеств впечатляет
Соль и сода: в АТБ сообщили, когда в магазины завезут товарСоль и сода: в АТБ сообщили, когда в магазины завезут товар
Блок рекламы


Похожие новости
В Вашингтоне на благотворительном аукционе продали вышиванку Зеленского за 100 тысяч долларов СШАВ Вашингтоне на благотворительном аукционе продали вышиванку Зеленского за 100 тысяч долларов США
Курс доллара: перестанет ли гривна падать после повышения учетной ставкиКурс доллара: перестанет ли гривна падать после повышения учетной ставки
ПриватБанк не видит причин для роста курса до 40 грн/$ - ForbesПриватБанк не видит причин для роста курса до 40 грн/$ - Forbes
Доллар снова "лихорадит" на черном рынке: какой курс сегодняДоллар снова "лихорадит" на черном рынке: какой курс сегодня
Индекс борща: на сколько подорожали продукты за 100 дней войныИндекс борща: на сколько подорожали продукты за 100 дней войны
Учетная ставка 25%: в НБУ рассказали, что будет с депозитами и курсом гривниУчетная ставка 25%: в НБУ рассказали, что будет с депозитами и курсом гривни
Продукты в РоSSии оказались дороже, чем в Британии: что и сколько стоитПродукты в РоSSии оказались дороже, чем в Британии: что и сколько стоит
ПриватБанк и Ощадбанк изменили курс доллараПриватБанк и Ощадбанк изменили курс доллара
Украинцы за границей: сколько они тратят, где и что покупают - данные Альфа-Банка УкраинаУкраинцы за границей: сколько они тратят, где и что покупают - данные Альфа-Банка Украина
Китай накинул новую "удавку" на экономику россии: "Поставки снизились в несколько раз"Китай накинул новую "удавку" на экономику россии: "Поставки снизились в несколько раз"
Последние новости
Подгружаем последние новости