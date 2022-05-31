Сжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырье

В Украине готовятся к сжиганию зерна. Отборного и просушенного. Хранящегося в элеваторах. Из-за невозможности его продать. В то время, как миру угрожает голод. Это все, что нужно знать об отчаянии земледельцев, оказавшихся в заложниках у войны.

В Украине готовятся к сжиганию зерна, которое не пошло на экспорт: его негде хранить

Аграрии абсолютно осознанно рассматривают такой вариант с зерном кукурузы. Оно было собрано, высушено и засыпано в элеваторы еще в прошлом году. В этом году через два месяца уже пойдет новый урожай зерновых, а хранить его негде, ведь почти все элеваторы стоят полные непроданного зерна.

О горе от урожая рассказал коммерческий директор ООО "Барышевская зерновая компания" Таир Мусаев.

"У нас осталось 15-20 млн т кукурузы этого урожая, а уже через два месяца начнется сбор озимых культур, и все склады будут заполнены. Для кукурузы просто не останется места для хранения. У фермеров будет два решения. Первое - оставить ее в поле до лучших времен, например, до марта-апреля", – говорит Мусаев.

В Украине готовятся к сжиганию зерна, которое не пошло на экспорт: его негде хранить

Такой вариант вполне возможен, – говорит аграрий. Но от зимнего хранения на корню меняется химический состав зерна кукурузы. В нем появляются афлатоксины – органические соединения, которые поражают иммунную систему живого организма и могут вызвать онкозаболевание и скорую смерть. Если в экспортированном зерне будет обнаружен афлатоксин, то репутация украинского зернового экспорта будет испорчена на десятилетия.

Есть еще один способ, который не повредит репутации украинской аграрной продукции и частично может даже решить проблемы с энергоносителями.

"Второй вариант — решение непопулярное, но его можно рассматривать. Украина через порты с 2014 г. импортировала уголь, а поскольку они сейчас заблокированы, проблема появится с началом отопительного сезона. Поэтому одним из решений может быть замена угля на кукурузу, конечно, где это возможно сделать", – говорит топ-менеджер.

Иными словами, кукурузу просто будут сжигать. Кукурузным зерном можно будет заменить нехватку угля, который Украина не получит из-за заблокированных портов. Соответственно и средства, которые должны были пойти на закупку импортного угля, могут пойти на поддержку аграриев.

Напомним, любимая всеми вареная кукуруза может нанести вред людям с определенными заболеваниями. Речь идет прежде всего о тех, кто имеет склонность к тромбозам.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
ПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежомПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежом
Курс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцамКурс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцам
Сеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешнеСеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешне
АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в УкраинеАТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Работа в Украине во время войны: популярные вакансииРабота в Украине во время войны: популярные вакансии
В Украине подешевеет гречка в сентябреВ Украине подешевеет гречка в сентябре
Средняя зарплата в Киеве стала выше: где еще в Украине неплохо платятСредняя зарплата в Киеве стала выше: где еще в Украине неплохо платят
Панельные дома в Украине снесут: что будет взаменПанельные дома в Украине снесут: что будет взамен
Посуточная аренда жилья: в Украине вырос спрос на квартирыПосуточная аренда жилья: в Украине вырос спрос на квартиры
РоSSия снова вывезла в Сирию украденное украинское зерно — CNNРоSSия снова вывезла в Сирию украденное украинское зерно — CNN
Газовое отопление в Украине могут заменить электрическимГазовое отопление в Украине могут заменить электрическим
Жилье для переселенцев построят в Украине за 60 днейЖилье для переселенцев построят в Украине за 60 дней
Дефицит соли в Украине: в Одесской области предложили решениеДефицит соли в Украине: в Одесской области предложили решение
Украина накопила 22 миллиона тонн зерна, но РоSSия блокирует экспорт и усугубляет продовольственный кризис в миреУкраина накопила 22 миллиона тонн зерна, но РоSSия блокирует экспорт и усугубляет продовольственный кризис в мире
Последние новости
Подгружаем последние новости