РоSSиянам разрешат покупать недвижимость в Европе из-за принципиальной позиции Кипра — Bloomberg

Власти Кипра настаивают на смягчении шестого пакета санкций ЕС против РоSSии, информирует ZN.ua.

Запрет на приобретение гражданами РоSSии недвижимости в Европе, ранее рассматриваемый как одна из возможных ограничительных мер, не будет входить в новый санкционный пакет ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает агентство, запрет покупать недвижимость в ЕС россиянами удалили из предыдущей версии текста документа из-за принципиальной позиции со стороны Кипра.

Еще в начале мая в Европейском союзе было предложено запретить операции с недвижимостью на территории союза с гражданами, жителями и юридическими лицами РФ. Санкции должны были распространяться на россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих вид на жительство в странах союза. Запрет не должен был коснуться тех, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.


Александр Кричковский, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
ПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежомПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежом
Курс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцамКурс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцам
Сеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешнеСеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешне
АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в УкраинеАТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Какой процент украинской экономики не работает из-за войны – объяснение от правительстваКакой процент украинской экономики не работает из-за войны – объяснение от правительства
Компенсация за разрушенную недвижимость во время войны: расширено перечень заявителейКомпенсация за разрушенную недвижимость во время войны: расширено перечень заявителей
РоSSия заплатила по облигациям, но деньги не пришли на счета инвесторов. Обратный отсчет до дефолта начался – BloombergРоSSия заплатила по облигациям, но деньги не пришли на счета инвесторов. Обратный отсчет до дефолта начался – Bloomberg
Пенсионный фонд назвал причину, из-за которой часть украинских беженцев останется без пенсииПенсионный фонд назвал причину, из-за которой часть украинских беженцев останется без пенсии
Недвижимость в Польше: в стране начали выдавать ипотеку без первого взносаНедвижимость в Польше: в стране начали выдавать ипотеку без первого взноса
Страны Азии впервые обогнали Европу по объемам закупаемой в РоSSии нефти — BloombergСтраны Азии впервые обогнали Европу по объемам закупаемой в РоSSии нефти — Bloomberg
ЕС договаривается с Израилем о поставках газа через Египет — BloombergЕС договаривается с Израилем о поставках газа через Египет — Bloomberg
Citigroup советует покупать акции Европы и развивающихся рынковCitigroup советует покупать акции Европы и развивающихся рынков
Дефицит соли в Украине: стоит ли покупать и по какой ценеДефицит соли в Украине: стоит ли покупать и по какой цене
Украинским беженцам придется платить налоги в ЕвропеУкраинским беженцам придется платить налоги в Европе
Последние новости
Подгружаем последние новости