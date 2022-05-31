РоSSиянам разрешат покупать недвижимость в Европе из-за принципиальной позиции Кипра — Bloomberg
Власти Кипра настаивают на смягчении шестого пакета санкций ЕС против РоSSии, информирует
Запрет на приобретение гражданами РоSSии недвижимости в Европе, ранее рассматриваемый как одна из возможных ограничительных мер, не будет входить в новый санкционный пакет ЕС. Об этом сообщает
Как сообщает агентство, запрет покупать недвижимость в ЕС россиянами удалили из предыдущей версии текста документа из-за принципиальной позиции со стороны Кипра.
Еще в начале мая в Европейском союзе было предложено запретить операции с недвижимостью на территории союза с гражданами, жителями и юридическими лицами РФ. Санкции должны были распространяться на россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих вид на жительство в странах союза. Запрет не должен был коснуться тех, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.