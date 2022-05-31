РоSSиянам разрешат покупать недвижимость в Европе из-за принципиальной позиции Кипра — Bloomberg

Запрет на приобретение гражданами РоSSии недвижимости в Европе, ранее рассматриваемый как одна из возможных ограничительных мер, не будет входить в новый санкционный пакет ЕС . Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает агентство, запрет покупать недвижимость в ЕС россиянами удалили из предыдущей версии текста документа из-за принципиальной позиции со стороны Кипра.