Дефицит соли в разгаре, уже продают почти по 100 гривен за пачку: фотодоказательство

Дефицит соли в разгаре, уже продают почти по 100 гривен за пачку: фотодоказательство

В украинских магазинах на фоне дефицита каменной соли незаменимый продукт появился по космическим ценам.

Так, в Сети появилось фото, сделанное в городе Мостиска Львовской области, согласно которому килограмм соли уже можно купить по 95 гривен.

Напомним, что раньше упаковку каменной соли можно было найти в любом магазине по цене меньше, чем 10 гривен.

Сейчас же продавцам приходится писать объявления на ветринах и дверях, что «соли нет». Другие же, пытаясь заработать, поставили буквально космические ценники.

Как известно, ГП «Артемсоль», расположенное в Соледаре Донецкой области, остановилось из-за боевых действий.

«Были прямые попадания в рудники, материальный состав. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности. Тем более, большинство жителей Соледара, сотрудников ГП "Артемсоль" уже эвакуировались», - рассказывал и.о. директора «Артемсоль» Виктор Юрин.

В ответ на повышенный ажиотаж, в Сети предлагают килограмм соли в обмен на квартиру в Киеве и полуторакилограммову пачку в обмен на канистру бензина.

«Купил 10 килограммов соли, теперь переживаю, чтобы хату не обокрали», - пытаются шутить украинцы.

В Сети также бурно отреагировали на появление фото Алексея Арестовича в старости.


Катерина Петренко, politeka.net

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